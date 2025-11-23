Parmağındaki yüzüğü gazetecilerden zor sakladı… 16 yıllık aşk ve iki çocuktan sonra gizlice evlenmişler!

Haberin Devamı

Son günlerde rol aldığı son filmi Now You See Me: Now You Don't ile gündemde olan yıldız oyuncu görüntüleri ve verdiği röportajıyla evlilik söylentilerine yol açtı.

46 yaşındaki ünlü oyuncu Rosamund Pike, 16 yıllık birlikteliğinin ardından 65 yaşındaki partneri Robie Uniacke ile gizlice evlendiği dedikodularıyla gündemde.

Rosamund Pike, bu hafta verdiği yeni bir röportajda 16 yıllık partnerinden 'kocam' diye bahsettikten sonra, gizlice evlendiğini ağzından kaçırmış gibi görünüyor.

Oscar adayı 46 yaşındaki oyuncu, 65 yaşındaki erkek arkadaşı iş adamı Robie Uniacke ve iki oğulları 13 yaşındaki Solo ve 10 yaşındaki Atom’la Çin'e yaptığı son seyahatini anlatırken Robie Uniacke’den bahsederken onu “kocam” diyerek anlattı.

"Ailemle iki haftalık bir Çin gezisine çıktım. Çocuklarım Çince konuşuyor, böylece gezerken bir şeyin tam ortasına dalabiliyoruz ve kaybolmaktan, dolandırılmaktan veya başka bir şeyden korkmuyoruz. Gece pazarlarına gidiyoruz... Hatta kocam, çocukları eğlendirmek için onların önünde ızgarada pişirilmiş bir şiş akrep yedi”

Bu sözlerle yıldız oyuncu 16 yıllık sevgilisinden ilk kez alenen 'kocam' olarak bahsetti ve ve bu da ünlü çiftin gizlice evlendiği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Rosamund Pike 2008'de İngiliz yönetmen Joe Wright ile nişanlanmış ancak nikah masasına oturmadan ayrılmış, bu acı dolu sürecin ardından da evlenmeye hiç niyeti kalmadığını söylemişti.

Son haftalarda katıldığı galalarda parmağına bir alyans da takan Rosamund Pike paparazzilerden durumunu saklayabilmek için küçük bir hileye de başvurmuştu.

Filminin New York'taki galasına katılan yıldız oyuncu kırmızı halıda poz verirken sol elinin yüzük parmağında görülen alyansı fark edilince hızlı bir hamleyle yüzüğü çıkarıp hemen orta parmağına taktı ve poz vermeye böyle devam etti.

Evlenmek, aşka ve ilişkilere uzun zamandır alışılmadık bir yaklaşımı savunan oyuncu için dramatik bir U dönüşü olurdu. Güzel yıldız 2014'te verdiği röportajda "Doğru olanı ve geleneksel olanı yapmaya çalışıyorsunuz, işe yaramıyor ve sonra tekrar özgürsünüz," diye düşünmüştü.





"Tüm kuralları çiğnemek ilginç. Evli değilim, bir bebeğim var ve bu sonsuz derecede daha doğru geliyor."