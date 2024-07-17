Parkta bir yaz günü aşka geldiler... Kendini sevgilisinin kollarına bıraktı

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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı Halsey, bir süredir 32 yaşındaki Kanadalı aktör ya da müzik dünyasında tanındığı adıyla Avan Jagia ile birlikte.

İki aşık geçtiğimiz cumartesi günü New York'ta bir parkta piknik yaparken objektiflere takıldı.

Başında pembe peruğu olan Halsey ile Jagia'nın, yeşil çimenler üzerindeki aşk dolu anları da objektiflere takıldı. Bu arada bunun da ötesinde dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Halsey'in parmağındaki iri taşlı yüzük.

NİŞAN SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Bu da genç çift hakkında bir süredir konuşulan "nişanlandılar" söylentilerini bir kez daha alevlendirdi. Halsey'in parmağındaki yüzüğün en dikkat çeken ayrıntısı yeşil renkli iri taşı oldu. Bu iri taşın çevresi ise elmaslarla süslü.

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Halsey ile Avan Jagia'nın nişanlanmış olabileceği bir süredir konuşuluyordu.

Fakat konuşulan başka bir ayrıntı da bunun "reklam aşkı" olduğuydu. Sonuç olarak Halsey ile Avan Jogia'nın gerçekten nişanlanıp nişanlanmadığını zaman gösterecek.

Halsey'in parmağındaki yüzük, çiftin nişanlandığı söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.





Halsey ile Jagia, piknik sırasında romantik anlar da yaşadı.





AYRILDIĞI TÜRK SEVGİLİSİNDEN BİR OĞLU VAR

Ünlü şarkıcı Halsey, bundan önce de Türk sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı aşkla konuşuluyordu. Aşkının duyulmasından önce Türkçe öğrendiğini ve hatta damarlarında Türk kanı olabileceğini de sosyal medyadan ifade etti.

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Halsey'in Alev Aydın ile aşkı duyulmadan önce ilk olarak 2020 yılında yaptığı Türkçe paylaşım dikkat çekti.

Twitter hesabından "Herkes sakin olsun" yazan Halsey'in bu paylaşımı özellikle Türk hayranlarını çok heyecanlandırdı. Bir ara Türkiye'ye gelen Halsey, burada çektiği pozlarını da Instagram sayfasında paylaştı.

Zaten bütün bunların ardından Alev Aydın ile aşkı ortaya çıktı. Eski çift, 14 Temmuz 2021'de Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu.

Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, Allure Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Halsey, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" dedi.

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ARTIK TARİHE KARIŞAN AŞK BÖYLE BAŞLADI

2018 yılında Sony Pictures ile hayatını anlatan bir Film geliştirmek için ortaklık kuran Halsey, Aydın'ın senaryoyu yazması için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. Ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de 'Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin' dediğimiz çok açıktı" dedi.

DNA TESTİ YAPTIRDIĞINI SÖYLEMİŞTİ: Halsey iki yıl önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk olduğunu öğrendiğini de açıklamıştı. Şarkıcı "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı. Bütün bunların ardından Halsey'in, ABD'de yaşayan Türk asıllı Alev Aydın ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Böylece de Türkçe ve Türklere olan ilgisinin nedeni gün ışığına çıktı.





Halsey ile Alev Aydın'ın aşkı sona erdi. Ancak oğulları Ender nedeniyle eski çift sık sık bir araya geliyor. Aşkları bitse de dostlukları devam ediyor.