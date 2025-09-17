Parke döşemeciliğinden sinema yıldızlığına...Sadece Türkiye değil dünya ona 'vuruldu'... Tutkulu hayatı soğuk bir hastane odasında sona erdi

Haberin Devamı

Oysa gerçek bir başarı öyküsünün kahramanıydı o... Silifke'de başlayan hayat yolculuğu onu Almanya'nın Bremen kentine götürmüştü.

Orada tam da parke döşemecisi olarak meslek edinmeye çalışırken bir anda karar değiştirip oyuncu olmuştu. Üstelik ilk başrolüyle bir anda dünyanın önde gelen sinemacılarının dikkatini çekmişti...

Öyle güzel, öyle içten bir oyunculuk sergiliyordu ki... Yarattığı karakterin enerjisi, perdeden taşıp sinema salonlarını dolduran seyirciye ulaşıyordu... İşte o şekilde milyonların kalbine dokundu..

Kariyerini daha uzun yıllar sürdüreceği düşünülürken de 3 Eylül 2020 günü uzaklardan, Almanya'dan ölüm haberi geldi... Oysa ölmek için çok gençti ve daha yapacağı çok şey vardı.



DAHA İLK BAŞROLÜNDE MİLYONLAR OYUNCULUĞUNA VURULDU

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmini izleyip Birol Ünel'in oyunculuğuna "vurulanlar" ondan söz ettiğimizi çoktan anladı...

Tıpkı rol arkadaşı Sibel Kekilli gibi 2004 tarihli Duvara Karşı (Gegen Die Wand) filmi onun da hayatının ve kariyerinin dönüm noktası oldu...

Film, dünyanın en önemli festivallerinden biri olan Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü kazandı... Zaten hem Birol Ünel'in hem de Sibel Kekilli'nin adı o film sayesinde hafızalara kazındı...

Duvara Karşı'nın Cahit'i Birol Ünel sonrasında hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde önemli yönetmenlerle çalıştı...

Ama olmadı, gerisi gelmedi...

HAYATI HEP YOĞUN VE ŞİDDETLE YAŞIYORDU

"Ben hep gerçek ilişkiler yaşarım. Hayattaki her şeyi yoğun ve şiddetli yaşarım" diyen oyuncu, bu tutkusunun bedelini de 59 yaşında bu dünyadan göçüp giderek ödedi.

Birol Ünel, 18 Ağustos 1961'da Silifke'de dünyaya geldi. Ailesi 1968'de Almanya'ya göç etti.

O da Bremen kentinde büyüdü. Temel eğitimin ardından parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi aldı.

Fakat daha sonra karar değiştirip Hannover kentine geçti. Orada Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kayıt oldu.

Altı kardeşin en küçüğüydü Ünel... Kendisinin de söylediği gibi ne yaptıysa ne başardıysa hep kendi başına yaptı.

HEM FİLMLERDE OYNADI HEM TİYATRO SAHNESİNE ÇIKTI

Aslında sinemaya adım atması 1987 yılında oldu... Yolcu ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

Bunu 1992 yılında Berlin'de rol aldığı Caligula adlı oyun izledi.

İki yıl sonra Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı.

Fatih Akın ile ilk işbirliği de yönetmenin Im Juli (Temmuz'da) adlı filmiyle oldu. Ardında da bir anda yıldızını parlatan Duvara Karşı geldi..

O filmin ardından Türk seyircisinin de dikkatini çeken Ünel daha sonra hem uluslararası yapımlarda yem de Türk filmlerinde kamera karşısına geçti.

EN PARLAK YAŞAMLARI DA GÖRDÜ SOKAKTA DA YAŞADI

Ünlü yönetmen Tony Gatlif'in Transilvanya filminde Asia Argento ile başrol paylaştı ve performansıyla da dikkat çekti.

Fatih Akın ile ortak çalışmasını Soul Kitchen filminde de sürdüren Ünel bir dönem de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi için kamera karşısına geçti. Oğuzhan Tercan'ın Hırsız Var filminde oynadı.

Fakat Ünel'in hayatı bir anda tepetaklak oldu... Kirasını ödeyemediği için evinden çıkmak zorunda kaldı. Sokaklarda yaşadı... Hatta öyle görüntülenmeyi ile kabul etti.

O artık Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'e trajedisiyle manşet oluyordu.

Fakat daha sonra Ünel'e Türk yönetmen ve senaryo yazarı Hüseyin Yiğit, yardım elini uzattı. Bir mesajla onu Köln'e çağırdı.

Birol Ünel'e daha önce de iş konusunda birçok kez aracılık yapan yönetmen Hüseyin Yiğit, "Birol benim arkadaşım. Kendisini çok seviyorum” dedi.

Yönetmen arkadaşı tarafından tren istasyonunda karşılanan Ünel “Başımı tekrar bir çatının altına sokacağım için memnunum” dedi.

Duvara Karşı ve Soul Kitchen'da birlikte çalıştığı yönetmen Fatih Akın'a göre Birol Ünel tıpkı Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi "özyıkımın" bir simgesiydi. Onun kendine zarar veren havası sadece senaryo gereği değildi çünkü.

Ünel yine aynı röportajda hayata bakışını " Ben hakiki ilişkiler yaşarım. Sadece aşkı, ilişkiyi değil hayattaki her şeyi yoğun ve şiddetli yaşarım. Başka türlü nasıl yaşanır bilmem ki" diyerek ifade etmişti.

Birol Ünel, 2020 yılının 18 Ağustos günü, tam da doğum gününde ağırlaştı... Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. Hastaneye kaldırıldı ama olmadı... 3 Eylül 2020 günü hayata veda etti. Ondan geriye milyonlarca seyircinin kalbine dokunduğu filmleri kaldı.



Yeri gelmişken Ünel'in, Hollandalı eski sevgilisinden dünyaya gelen ve Amsterdam'da yaşayan Stanislav adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.