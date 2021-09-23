Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Son dakika... MSB duyurdu Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanlığı
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...#Fransa
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
Günlerdir kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke ettiGünlerdir kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!#Hırvatistan
Bilim Kurulu Üyesi Gündüzden yan etki açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yan etki açıklaması!#Koronavirüs
5 Ekimde başlıyor Adalarda akülü araç tartışması...5 Ekim'de başlıyor! Adalar'da akülü araç tartışması...#Büyükada
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan flaş Berisha kararıSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş Berisha kararı!#Fenerbahçe
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Son Dakika: Mario Balotellinin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktıSon Dakika: Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktı!#Mario Balotelli
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

#Paris Hilton#Kathy Hilton#Nicky Hilton Rotschild

O, dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup. Yani istediği her elbiseyi parasını düşünmeden alıp giyebilecek durumda. Giydiği kıyafet bir kazaya uğradığında da gidip evinden ya da herhangi bir lüks mağazadan yenisini aldırabileceği asistanları da var.

Haberin Devamı

MASA ÖRTÜSÜNE SARINARAK ÇIKTI
Ama o bütün bunları görmezden geldi ve şaşırtan bir harekete imza attı. Dostlarıyla gittiği lüks restorana kırmızı- beyaz kıyafetiyle girip, restoranın masa örtülerine sarınarak çıktı. Şimdi herkes onun neden böyle davrandığını konuşuyor.

Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

GÜNE BÖYLE BAŞLADI
Dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup olan Kathy Hilton, önceki güne, kızları Paris Hilton ve Nicky Hilton Rothschild ile birlikte katıldığı bir yardım etkinliğiyle başladı. 62 yaşındaki Kathy Hilton daha sonra yakın dostlarıyla buluşup Los Angeles'ın en gözde restoranlarından birinde akşam yemeği yedi.

Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

KIRMIZI - BEYAZ ELBİSE
Real Housewives of Beverly Hills için kamera karşısına geçen Kathy Hilton, evinden çıkarken ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan kırmızı- beyaz kareli bir elbise giydi. Yardım etkinliğinde kızları Paris ve Nicky ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde üzerinde o kıyafet vardı.

Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

Haberin Devamı

ARKADAŞI TAŞIDI
Akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştuğunda da yine aynı kıyafeti giyiyordu. Fakat restorandan çıkarken kelimenin tam anlamıyla masa örtüsüne sarınmıştı. Zaten kendisini görüntüleyen basın mensuplarından da bu gerçeği gizlemedi ve "Masa örtüsüne sarındığını" söyledi. O gün giydiği kırmızı- beyaz kıyafeti ise yakın arkadaşı Elliot Mintz taşıyordu.

Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

ÜZERİNE BİR ŞEY DÖKÜLMÜŞ YA DA YIRTILMIŞ OLABİLİR
Herkes, restoran çıkışı arkadaşı Faye Resnick ile kolkola görüntülenen Kathy Hilton'un elbisesine ne olduğunu merak etti. Bazı kişiler kıyafetin üzerine herhangi bir yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da kıyafetin herhangi bir yerinin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini savundu. Bu konuda ne Kathy Hilton ne de sözcüsü herhangi bir açıklama yaptı.

Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

'MASA ÖRTÜSÜNÜ, ELBİSESİNDEN DAHA ÇOK BEĞENMİŞ OLABİLİR'
Fakat sosyal medyada ve konunun yer aldığı magazin sitelerinde Kathy Hilton'un restoranın masa örtüsüne sarınmasıyla ilgili olarak esprili yorumlar da yapıldı. Bir kullanıcı "Kathy, restoranın masa örtüsünün kendi kıyafetinden daha güzel göründüğünü anlamış olabilir" diye yorum yaptı. Bir başkası da "İstese asistanını gönderip kendisi için yeni bir kıyafet getirtebilirdi" diyerek görüşünü bildirdi. Bazı kullanıcılar da "Onun yaşında insanın başına her tür kaza gelebilir" diyerek Kathy Hilton'ın beklenmedik bir kazanın kurbanı olabileceğini ileri sürdü.

Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris Hilton#Kathy Hilton#Nicky Hilton Rotschild