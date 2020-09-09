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Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

Paris Hilton sorusu Burak Deniz'i güldürdü

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Paris Hilton sorusu Burak Deniz'i güldürdü
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Geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan oyuncu şoförlü araçla Bebek sahilinde görüntülendi.

Burak Deniz önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, Paris Hilton’un kendisi hakkında ‘öfkeli ama çekici biri’ sözleri hatırlatılması üzerine gülerek “Kolay gelsin. İyi çalışmalar” dedi.

Paris Hilton sorusu Burak Denizi güldürdü
Paris Hilton’un, Burak Deniz’in Instagram’da gördüğü fotoğrafını Türk arkadaşı Çetin Tazeler’e gönderip “Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi” diye sorduğu iddia edilmişti.
Paris Hilton sorusu Burak Denizi güldürdü

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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