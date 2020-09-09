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Paris Hilton sorusu Burak Deniz'i güldürdü
Geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan oyuncu şoförlü araçla Bebek sahilinde görüntülendi.
Burak Deniz önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, Paris Hilton’un kendisi hakkında ‘öfkeli ama çekici biri’ sözleri hatırlatılması üzerine gülerek “Kolay gelsin. İyi çalışmalar” dedi.
Paris Hilton’un, Burak Deniz’in Instagram’da gördüğü fotoğrafını Türk arkadaşı Çetin Tazeler’e gönderip “Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi” diye sorduğu iddia edilmişti.
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