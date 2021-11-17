Paris Hilton ile Carter Reum evlendi: Gizli bir aşk çocuğu varmış!

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ŞAŞIRTAN HABER

Hilton'un büyükbabası Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde gerçekleşen tören gösteri dünyasının ünlülerinin katıldığı bir yıldızlar geçidine dönüştü. Törenin yankıları henüz bitmeden çiçeği burnunda evli çift cephesinden çarpıcı bir haber geldi.

DAMADIN GİZLİ BİR AŞK ÇOCUĞU VARMIŞ

Buna göre 40 yaşındaki Carter Reum'un, gizli bir aşk çocuğu var! Reum'un sözcüsü de Paris Hilton'ın eşinin TV yıldızı Laure Bellizzi'den 10 yaşında bir kız çocuğu olduğunu doğruladı. Sözcü "Carter Reum ile kızının hiçbir baba- kız ilişkisi yok. Ancak Reum, kızının geçimini sağlıyor" diye konuştu. İşin ilginç yanı Laura Bellizzi'nin bir dönem Mel Gibson ile de aşk yaşamış olması.

MEL GIBSON'LA DA AŞK YAŞAMIŞTI

Reum'un, Laure Bellizzi ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı, annesiyle birlikte California'da yaşıyor. Bellizzi'nin kızının Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüş ancak TV ünlüsü bu iddiaları reddetmişti. Bu arada Paris Hilton'un bu kız çocuğundan haberi olup olmadığı bilinmiyor. Bir iddiaya göre Reum'un kızı, hiç tanımadığı babasının Paris Hilton ile evleneceğini duyduktan sonra onunla tanışmak istemişti.

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İKİZ BEBEK HAYALİ

Paris Hilton, bu yılın başlarında biri kız diğeri erkek ikiz bebekleri olacağını ileri sürmüştü. Katıldığı bir TV programında bu konuda konuşan Hilton, bu konuda yakın arkadaşı Kim Kardashian'dan ilham aldığını da açıklamıştı. Hilton ikizlerden kız olan için isim bile belirlediğini anlatmıştı o programda. Yıldız "Kız bebeğime London (Londra) adını vereceğim. Erkek bebeğim için ise isim arıyorum" demişti.