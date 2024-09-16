Bir zamanların asi kızı artık bambaşka biri: Çocukları kucağına sığmaz oldu

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Öyle ki başta ailesi ve yakınları olmak üzere hayranları da onun geleceğinden çok endişe ediyordu. Çünkü sürdürdüğü hayat öyle kolay dayanılır türden değildi. Böylesine hızlı akıp giden, gecelerin sabahlara karıştığı bir hayatın insanı yıpratması işten bile değildi...

Ama sonra beklenmedik bir gelişme oldu... O çılgın kız evlendi... Kimse inanmasa da duruldu, oturdu ve hatta anne bile oldu. Şimdi hayatının odağında kocası ve kısa aralıklarla dünyaya gelen iki tane çocuğu var... Üstelik bu çocukları ona yeni bir iş alanında da ilham verdi.

ÇOCUKLARI ONA İLHAM VERDİ

Paris Hilton'un yıllar içindeki gelişimini ve değişimini takip eden hayranları ondan söz ettiğimizi çoktan anladı bile.

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Carter Reum ile kurduğu yuvasında şimdi oğlu Phoenix ile kızı London'ı büyütüyor 43 yaşındaki Hilton. Sosyal medya sayfasında da iki çocuklu hayatından bazı kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olarak dünyaya gelse de Hilton kendi parasını kendi kazanmak için de çabalıyor bir yandan da. İşte son olarak çocuklarının verdiği ilhamla bu alanda bir işe el attı.

Paris Hilton, bir organik bebek giyimi koleksiyonu hazırladı. Bunu da hem bir mağazalar zincirinde hem de internet üzerinden satışa sundu. Hilton oğlu Phoenix ile kızı London'a da kendi koleksiyonundan ürünler giydirerek bir anlamda onları ürünlerine model yaptı.

Paris Hilton'un sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntüler de takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





ESKİ ÇILGIN HAYATINDAN ESER KALMADI

2021 yılında Carter Reum ile evlendikten sonra hayatı da kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir çehreye büründü Hilton'un. Bir zamanların gece kulüplerinde sabahlayan o asi kızı gitti yerine durulmuş oturmuş, kendini çocuklarına adamış bir anne geldi.

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Ama yine de söz konusu Paris Hilton olunca onun anneliğe geçişi de son derece olaylı oldu.

Tam da annesi Kathy "Paris çocuk doğurmak için uğraşıyor ama bir türlü çocuğu olmuyor" dedikten kısa bir süre sonra oğlu Phoenix Barron dünyaya geldi. Bu haber ilk duyulduğunda herkesi şaşırttı. Çünkü kimse Hilton'u hamile görmemişti. Zaten Hilton da bebeğinin taşıyıcı anne aracılığıyla doğduğunu saklamadı.

2023 yılının ocak ayında dünyaya gözlerini açan Phoenix'in ardından daha bir yıl bile geçmeden bu kız kardeşi London dünyaya geldi. Onu da ağabeyi gibi bir taşıyıcı anne dünyaya getirdi.

Her ne kadar Paris Hilton çocuklarını kendisi doğurmasa da onları kollarına aldıktan sonra da herkesi şaşırtarak gerçekten de örnek bir anneye dönüştü.

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Paris Hilton, aslında anne olmadan yıllar önce kendi bebeğini doğurmaktan korktuğunu açık açık söylemişti.

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ANNELİĞİ HİSSETMEK İÇİN PROTEZ KARIN KULLANDI

Dünyaya gelecek kızının adını bile çok uzun süre önce belirleyen Hilton, o korkusunu bir türlü yenemedi. Anılarını kaleme aldığı Paris: The Memoir adlı kitabında da bu konuya geniş yer ayırdı Hilton.

Her ne kadar kendisi hamile kalıp bebeklerini dünyaya getirmese de taşıyıcı anne çocuğunu karnında taşırken kendisi de hamileliğin nasıl bir duygu olduğunu anlayabilmek için protez hamile karnı taktığını yazdı.

Paris Hilton bu konudaki fikirlerini şöyle satırlara döktü: "Hamileliğin nasıl bir his olduğunu bilmek istiyordum. Bunun için de protez bir hamile karnı aldım ve evde gün içinde onu taktım."

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Hilton kitabının bu bölümünde "Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Ama bu yolla da olsa bunun nasıl bir durum olduğunu hissetmek istedim. Karnımdaki ağırlığı hissediyordum. Ellerimi onun üzerine koyup okşuyordum: Önümüzde kocaman bir hayat hissediyordum" diye sürdürdü satırlarını.





SONRADAN APTALCA BULMUŞ

Fakat Hilton bir süre sonra bunun aptalca bir fikir olduğu kanısına varmış.

Sonradan fikrinin nasıl değiştiğini de şöyle satırlara döktü Paris Hilton: "Birilerinin benim hamile olduğumu görün görmemesi önemli değildi. Benim duygusal hamileliğim gerçekçi ve değerliydi. Bebeğimin tam olması gereken yerde olduğunu her gün daha sıcacık bir hale gelip büyüdüğünü bilmek beni mutlu etti."

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AYNI YIL İÇİNDE İKİ BEBEK SAHİBİ OLDULAR

Paris Hilton ile Carter Reum, ilk bebekleri Phoenix'i geçen yılın ocak ayında kucaklarına aldı. Kızları London da yine geçen yılın kasım ayında dünyaya geldi.

Hilton, birçok kişinin bunun bir hata olduğunu düşündüğünü ama başından beri bu durumun planlanmış olduğunu belirtti.

Bu durumu da kitabında şöyle anlattı Paris Hilton: "Hayalimiz bir erkek ve bir kız çocuğa sahip olmaktı. Farklı ama birbirine yakın zamanlarda doğacaklardı. Böylece ikiz gibi büyüyeceklerdi."

Görünüşe göre Paris Hilton ile Carter Reum, bu hayallerini gerçekleştirdiler. Sadece 10 ay arayla önce bir erkek, sonra da bir kız çocuğa sahip oldular.





İKİ BEBEĞİ DE İKİ FARKLI TAŞIYICI ANNE DOĞURDU

Bu arada Hilton ile Reum'un bebeklerinin ikisini de aynı taşıyıcı anne dünyaya getirmedi. Bunun yerine iki farklı taşıyıcı anne kullandı ünlü çift.

Hilton'a göre bu durum bir gerçek hayat mucizesi... Sosyetik güzelin "melek taşıyıcı anneler" diye tanımladığı bu iki kadın da aynı yıl içinde hamile kaldı. Yine aynı yıl içinde bebekler dünyaya geldi.

Her ne kadar kendisi hamile kalıp dünyaya getirmemiş olsa da Paris Hilton, iki çocuğunun doğumundan sonra nefes almaya bile korkar hale geldi kitabında yazdığına göre.

Kendi deyimiyle "gözlerini kafesteki bu iki kuştan ayıramaz oldu." Çünkü yine onun kitabında yer verdiği kelimelerle tanımlamak gerekirse ikisi de "çok kırılgan, çok değerli."





'KIZIM UĞRAŞIYOR AMA DOĞURAMIYOR'DEMİŞTİ: daha ilk bebeğinin doğumundan önce annesi Kathy, kızı Paris'in hamile kalmak için uğraştığını ama bunu bir türlü başaramadığını söylemişti. Paris de bu sözlere 'Annem bunu neye dayanarak söylüyor bilmiyorum. Ama hamile kalmamam için hiçbir neden yok" diye yanıt vermişti. Zaten bundan çok kısa bir süre sonra da Phoenix'in doğumunu sosyal medyadan duyurdu Hilton