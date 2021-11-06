Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Görülmemiş hata ve olay iddia Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor Ben olsam haftalarca...Görülmemiş hata ve olay iddia! "Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor! Ben olsam haftalarca..."#Halis Özkahya
Dünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia Çok sayıda ölü ve yaralı varDünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var#Travis Scott
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
Küfür skandalı sonrası ilk açıklama İYİ Partili Türkkan özür dilediKüfür skandalı sonrası ilk açıklama! İYİ Partili Türkkan özür diledi#Ömer Çelik
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacakKanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Yüzde 22.7 arttı Bankalardan rekorYüzde 22.7 arttı! Bankalardan rekor#Bankacılık Sektörü
Sinovactan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşıSinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı#Koronavirüs
Avrupada korku gecesi Maskeleri takıp polisle çatıştılar...Avrupa'da korku gecesi! Maskeleri takıp polisle çatıştılar...#LONDRA
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Zincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulundan bir ceza dahaZincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulu'ndan bir ceza daha#Rekabet Kurulu
Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter'Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter!'#Şebnem Özinal
Çocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİÇocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ#Seyahat
11 Kasımda evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok11 Kasım'da evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok!#Paris Hilton
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok!

#Paris Hilton#Carter Reum#Nicky Hilton Rotschild
Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton nişanlısı Carter Reum ile evlenmek için gün sayıyor. Ama iddialara göre düğünün en önemli ayrıntısı hakkında henüz net bir fikri yok: Paris Hilton hala bir türlü gelinliğini seçemedi. Üstelik düğünüyle ilgili kararsız kaldığı tek ayrıntı bu da değil!

Haberin Devamı

NİKAHTA GİYECEĞİ GELİNLİĞE KARAR VEREMEDİ
Evlilik tarihi olarak 11 Kasım 2021'i belirleyen Hilton, kutlamalar sırasında birden fazla gelinlik ve beyaz gece elbisesi giyecek. Fakat 40 yaşındaki Hilton, nişanlısı Carter Reum'a "evet" diyeceği nikah sırasında giyeceği gelinliğe ise henüz karar veremedi. Evlilik için geri sayımı hızlandıran Paris Hilton, önceki gün de kardeşi Nicky ile birlikte ünlü bir markanın mağazasında gelinlik modellerini incelerken görüntülendi. Hilton'un üç gün üç gece sürecek olan evlilik maratonu sırasında giyeceği kıyafetler hayranları tarafından da büyük bir merakla bekleniyor.

Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok

TÖRENİN YERİNİ DE SON ANDA DEĞİŞTİRDİLER
Bu arada Hilton'ın kararsız kaldığı tek konu bu değil. İleri sürülenlere göre düğün mekanı da birkaç kez değişti. Önce bir kilisede nikahlanmayı planlayan Hilton ile Carter Reum sonra töreni Hilton'un büyükbabası Barron'un Bel Air'deki malikanesinde yapmaya karar verdi.

Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok
KARDEŞİ BAŞ NEDİME
Hilton ile Reum'un düğün töreniyle ilgili kesin olan tek ayrıntı ise gelinin nedimeleri ve giyecekleri kıyafetler. Page Six'te yer alan habere göre Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild olacak. Pembe kıyafet giymesi planlanan nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler yer alıyor.

Haberin Devamı

Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok

10 FARKLI KIYAFET GİYECEK
Bu arada Paris Hilton da son hızla bekarlığa veda partilerine devam ediyor. Düğün, aynı zamanda hazırlıklarıyla birlikte ABD'de bir TV kanalı için belgesel haline de getiriliyor. Hilton, dana önce üç gün sürecek düğün sırasında 10 farklı kıyafet giyeceğini açıklamıştı.

Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok

ŞUBAT AYINDA NİŞANLANDI
Carter Reum, Paris Hilton'un dördüncü nişanlısı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris Hilton#Carter Reum#Nicky Hilton Rotschild

BAKMADAN GEÇME!

Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı

'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı!

#Zehirli Mantar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Son dakika haberler... İstanbulda yoğun sis Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

Son dakika haberler... İstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

#Meteoroloji