Paris Hilton evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok!

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NİKAHTA GİYECEĞİ GELİNLİĞE KARAR VEREMEDİ

Evlilik tarihi olarak 11 Kasım 2021'i belirleyen Hilton, kutlamalar sırasında birden fazla gelinlik ve beyaz gece elbisesi giyecek. Fakat 40 yaşındaki Hilton, nişanlısı Carter Reum'a "evet" diyeceği nikah sırasında giyeceği gelinliğe ise henüz karar veremedi. Evlilik için geri sayımı hızlandıran Paris Hilton, önceki gün de kardeşi Nicky ile birlikte ünlü bir markanın mağazasında gelinlik modellerini incelerken görüntülendi. Hilton'un üç gün üç gece sürecek olan evlilik maratonu sırasında giyeceği kıyafetler hayranları tarafından da büyük bir merakla bekleniyor.

TÖRENİN YERİNİ DE SON ANDA DEĞİŞTİRDİLER

Bu arada Hilton'ın kararsız kaldığı tek konu bu değil. İleri sürülenlere göre düğün mekanı da birkaç kez değişti. Önce bir kilisede nikahlanmayı planlayan Hilton ile Carter Reum sonra töreni Hilton'un büyükbabası Barron'un Bel Air'deki malikanesinde yapmaya karar verdi.

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Hilton ile Reum'un düğün töreniyle ilgili kesin olan tek ayrıntı ise gelinin nedimeleri ve giyecekleri kıyafetler. Page Six'te yer alan habere göre Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild olacak. Pembe kıyafet giymesi planlanan nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler yer alıyor.

10 FARKLI KIYAFET GİYECEK

Bu arada Paris Hilton da son hızla bekarlığa veda partilerine devam ediyor. Düğün, aynı zamanda hazırlıklarıyla birlikte ABD'de bir TV kanalı için belgesel haline de getiriliyor. Hilton, dana önce üç gün sürecek düğün sırasında 10 farklı kıyafet giyeceğini açıklamıştı.

ŞUBAT AYINDA NİŞANLANDI

Carter Reum, Paris Hilton'un dördüncü nişanlısı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.