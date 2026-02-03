UÄŸradÄ±ÄŸÄ± tacizler hayatÄ±nÄ± yaÅŸanmaz hale getirmiÅŸti: YaralÄ± kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± kocasÄ±na aÃ§tÄ±... Onun kollarÄ±nda yeniden doÄŸdu

Haberin DevamÄ±

Ama o kendi servetini de kazandÄ± yÄ±llar iÃ§inde. DJ'lik, modellik, oyunculuk, TV yÄ±ldÄ±zlÄ±ÄŸÄ± derken bir sÃ¼rÃ¼ alana el attÄ± ve Hilton soyadÄ±nÄ±n da etkisiyle Ã¶nÃ¼nde bir sÃ¼rÃ¼ kapÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

HayatÄ±nÄ±n bu yanÄ± elbette Ã¶zenilecek gibi. Ama bir de madalyonun diÄŸer yÃ¼zÃ¼ var.

Hilton, neredeyse Ã§ocuk denecek yaÅŸta katlanÄ±lmasÄ± zor tacizlerin kurbanÄ± oldu...Â Ailesinin onu "uslanmasÄ±" iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi yatÄ±lÄ± okulda Ã¼stelik Ã¶ÄŸretmenleri tarafÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

SevdiÄŸi ve gÃ¼vendiÄŸi erkek onun mÃ¼stehcen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini yaydÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlar da onun hayatÄ±nÄ±n travmasÄ± oldu.

KÄ±sacasÄ± genÃ§lik yÄ±llarÄ± ciddi bir karmaÅŸa iÃ§inde geÃ§ti.Â Â

Haberin DevamÄ±

KOCASI SAYESÄ°NDE SANKÄ° YENÄ°DEN DOÄžDUÂ

Åžimdi artÄ±k Paris Hilton, 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda evli, iki Ã§ocuk sahibi, kendi iÅŸini yapan, kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde duran gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n.

Yine de bu duruma gelmesi Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar kolay olmadÄ±.

Kendisi gibi kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tacize uÄŸrayan kurbanlarÄ±n sesi de olan Hilton, hayatÄ±nÄ± konu alan Infinite Icon: A Visual Memoir adlÄ± belgesel nedeniyle bir kez daha geÃ§miÅŸin defterlerini karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

O dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ± ayrÄ± bir konu ama Hilton bu belgesel nedeniyle Hello dergisine bir rÃ¶portaj verdi ve hayatÄ±nÄ± asÄ±l deÄŸiÅŸtiren kiÅŸinin kocasÄ± Carter Reum olduÄŸunu sÃ¶yledi.





'O BENÄ°M GÃœVENDÄ°ÄžÄ°M TEK Ä°NSAN OLDU'

Hilton, 2019 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 2021 yÄ±lÄ±nda da evlendiÄŸi kocasÄ± Reum sayesinde kelimenin tam anlamÄ±yla yeniden dÃ¼nyaya geldiÄŸini sÃ¶yledi.

"ZamanlamanÄ±n 'her ÅŸey' demek olduÄŸuna inanÄ±yorum. Carter benim gÃ¼vendiÄŸim tek insandÄ±" dedi....

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Hilton, Carter Reum'u tanÄ±dÄ±ktan sonra kalbine Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼tÃ¼n duvarlarÄ± yÄ±ktÄ±. Onun o yaralÄ± kalbine girmesine izin verdi. Sonunda da kendini gerÃ§ekten gÃ¼vende hissetmeye baÅŸladÄ±.

Hilton, kocasÄ± hakkÄ±nda "Beni yÃ¼celtiyor, her konuda, her ÅŸekilde baÅŸka hiÃ§bir erkeÄŸin yapmayacaÄŸÄ± gibi destekliyor. Ve asla beni deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Paris Hilton'un kocasÄ± Carter Reum'la tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar kimseye gerÃ§ek anlamda gÃ¼venmemesinin nedeni var elbette.





GENÃ‡LÄ°K AÅžKI BAÅžINA KORKUNÃ‡ BÄ°R DERT AÃ‡TI

Ã‡Ã¼nkÃ¼ 2000'lerin baÅŸÄ±nda daha gencecik yaÅŸÄ±ndayken o sÄ±rada aÅŸÄ±k olduÄŸu Rick Salomon onu ihanetlerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ne uÄŸrattÄ±.

Zaten Ã¶ncesinde ailesinin onu gÃ¶nderdiÄŸi yatÄ±lÄ± merkezde Ã¶ÄŸretmenlerinin tacizine uÄŸradÄ±. ÃœstÃ¼ne bir de sevdiÄŸi adam Salomon onun mÃ¼stehcen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini ortaya serince hayatÄ± iyice iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lamaz hale geldi.

Hilton o dÃ¶nemde neler hissettiÄŸini de yine kendi hayatÄ±nÄ± konu alan belgesel kapsamÄ±nda ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

'SANKÄ° HAYATIM BÄ°TMÄ°ÅžTÄ°'

Infinite Icon: A Visual Memoir adlÄ± belgesele konuk olan Paris Hilton, seviÅŸme gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin Rick Salomon tarafÄ±ndan internete sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra sanki "hayatÄ± bitmiÅŸ gibi" hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu belgesel, Hilton'un 2024 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Infinite Icon adlÄ± albÃ¼mÃ¼nÃ¼n hikayesini anlatÄ±yor aslÄ±nda. Ama sosyetik gÃ¼zel orada hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±na deÄŸinmeden de edemedi.

Ä°ÅŸte o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de Hilton'un konuÅŸmadan geÃ§mediÄŸi ayrÄ±ntÄ±lardan.

2001 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sadece 19 yaÅŸÄ±nda olan Hilton, Fox Digital'e verdiÄŸi demeÃ§te "MÃ¼zik benim hayatÄ±mÄ± kurtardÄ±" dedi.

Haberin DevamÄ±

DünyasÄ±nÄ± baÅŸÄ±na yÄ±kan bu olayÄ±n kendisini nasÄ±l hissettirdiÄŸini de ÅŸu sözlerle ifade etti: "HayatÄ±m boyunca birçok mücadele verdim. Ama sonra kamuoyunun gözü önünde, sevdiÄŸim ve güvendiÄŸim biri tarafÄ±ndan küçük düÅŸürüldüm. Birilerinin bunu görüp görmediÄŸi hakkÄ±nda bir fikrim yok."





'EVÄ°MDEN Ã‡IKMAK Ä°STEMEDÄ°M'

BaÅŸÄ±na gelenin "kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼" olduÄŸunu bir kez daha tekrarlayan Hilton "Evimden Ã§Ä±kmak istemedim. Bana sanki bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya o kasedi izliyormuÅŸ gibi geldi. Onu izliyorlar ve bana gÃ¼lÃ¼yorlardÄ±" diye anlattÄ±.

O dÃ¶nemde Ã§ok genÃ§ olduÄŸu iÃ§in bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisinde travma yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ± Hilton.

Ve tabii ki bu travmanÄ±n, hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± da etkilediÄŸini ekledi. "Bu durumdan sonra tamamen iyileÅŸebilir miyim bilmiyorum. Bu hayatÄ±mÄ±n geri kalanÄ±nda peÅŸimi bÄ±rakmayacak bir durum" dedi Hilton.

Â

EN GÃœVENDÄ°ÄžÄ° KÄ°ÅžÄ° ONA EN BÃœYÃœK DARBEYÄ° VURDU

Sosyetik gÃ¼zelin hayatÄ±nÄ± karartan ve sÃ¶ylediÄŸi gibi peÅŸini hiÃ§ bÄ±rakmayan bu olay 2003 yÄ±lÄ±nda yaÅŸandÄ±. Hilton tam da Nicole Richie ile birlikte The Simple Life adlÄ± TV ÅŸovunun tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaparken menajeri aradÄ± ve ona korkunÃ§ haberi vardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Gece saatlerinde yayÄ±nlanan bir sohbet programÄ±na Hilton'Ä±n Salomon ile Ã§ekilen yatak odasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iletilmiÅŸti.

Ä°lk anda Paris, bunun yalan haber olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama menajeri onun inanmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden bir bÃ¶lÃ¼m gÃ¶nderdi. Sonra da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin tamamÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Paris Hilton, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§ekip sonra da yayan Rick Salomon'u New York'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ona gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi belgeselde. "O benim hayatÄ±mdÄ±... Onun iÃ§in her ÅŸeyi yapardÄ±m" diye anlattÄ± ona karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ±.

Â

Â