Paris galası

Grand Rexx Sineması’ndaki galaya filmin oyuncuları Nesrin Cavadzade, Elif Doğan, Levent Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ile yönetmenler Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak katıldı. Ekip gösterim sonrası seyircilerle fotoğraf çektirip sorularını da yanıtladı. “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü bir aşk hikâyesini konu alıyor.







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