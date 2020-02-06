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Haber Giriş: 06.02.2020 - 08:13,Son Güncelleme:/

Paris galası

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Paris galası

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin Avrupa galası Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı.

Grand Rexx Sineması’ndaki galaya filmin oyuncuları Nesrin Cavadzade, Elif Doğan, Levent Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ile yönetmenler Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak katıldı. Ekip gösterim sonrası seyircilerle fotoğraf çektirip sorularını da yanıtladı. “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Paris galası


 

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