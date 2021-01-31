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"Pardon kime benzettiniz ki beni" Yasmin Erbil'den aynı taktik...
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gazetecileri yine kandırmaya çalıştı. Erbil, bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi bekleyen ikiliden Yasmin Erbil instagram için hikaye çekerek pozlar verdi.
Gazetecileri fark edince tedirgin olan Erbil, “Pardon kime benzettiniz ki beni” dedi. Muhabirlerin “Yasmin hanım inanmıyoruz” demesi üzerine kahkaha atan Erbil, yanındakinin sadece arkadaşı olduğunu söyledi.
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