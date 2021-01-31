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Haber Giriş: 31.01.2021 - 08:34 | Son Güncelleme:

"Pardon kime benzettiniz ki beni" Yasmin Erbil'den aynı taktik...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
"Pardon kime benzettiniz ki beni" Yasmin Erbil'den aynı taktik...
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gazetecileri yine kandırmaya çalıştı. Erbil, bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi bekleyen ikiliden Yasmin Erbil instagram için hikaye çekerek pozlar verdi.

Gazetecileri fark edince tedirgin olan Erbil, “Pardon kime benzettiniz ki beni” dedi. Muhabirlerin “Yasmin hanım inanmıyoruz” demesi üzerine kahkaha atan Erbil, yanındakinin sadece arkadaşı olduğunu söyledi. 

Pardon kime benzettiniz ki beni Yasmin Erbilden aynı taktik...

Pardon kime benzettiniz ki beni Yasmin Erbilden aynı taktik...



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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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