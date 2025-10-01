ParasÄ±zlÄ±ktan Ã§ocuklarÄ±nÄ± aÃ§ yatÄ±rÄ±yordu... Åžimdi komÅŸularÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±na dayanÄ±p kÃ¼fÃ¼r ediyor... ÃœnlÃ¼ oyuncunun Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼

Haberin DevamÄ±

ParasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kimsenin kendisine iÅŸ vermediÄŸini, bu yÃ¼zden iki kÄ±zÄ±na yiyecek bile alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Sonra da oturduklarÄ± evden atÄ±lacaklarÄ±nÄ±.

Bu arada eski kocasÄ± genÃ§ sevgilisiyle evlendi. O da eski kocasÄ±nÄ± kendi Ã§ocuklarÄ± aÃ§ken hayatÄ±nÄ± lÃ¼ks iÃ§inde yaÅŸamakla suÃ§ladÄ±.



Nihayet kendine baÅŸÄ±nÄ± sokacak bir apartman dairesi buldu ama o da derdine derman olmadÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re. Åžimdi de komÅŸularÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Ã§alÄ±p onlara kÃ¼fÃ¼r ediyor. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar kapÄ±sÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ± bir yaÅŸlÄ± komÅŸusunun gÃ¼venlik kamerasÄ±yla sabitlendi.

HAYATI PSÄ°KOLOJÄ°K GERÄ°LÄ°M FÄ°LMÄ°NE DÃ–NÃœÅžTÃœ

Bu, benzerine belki de psikolojik gerilim filmlerinde rastlanacak olayÄ±n ana kahramanÄ± Ä°ngiliz oyuncu Alice Evansâ€¦ KarÅŸÄ±sÄ±nda da boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±, Galli oyuncu Ioan Gruffudd var.

Haberin DevamÄ±

Ã‡ift, 2007'de evlendi. Bu sÃ¼reÃ§te iki kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Fakat 2023 yÄ±lÄ±nda evlilikleri bitti. Zaten bÃ¼tÃ¼n olaylar da ondan sonra yaÅŸandÄ±.

Gruffudd, Bianca Wallace ile niÅŸanlanÄ±p yeni bir hayata baÅŸlarken Alice Evans iyice Ã§Ã¶ktÃ¼. Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz oldu. Bunun nedeni de maddi zorluklardÄ±.

Bir dÃ¶nem "AslÄ±nda bir kafede bile Ã§alÄ±ÅŸabilirim. Ama yaÅŸÄ±mdan dolayÄ± bana iÅŸ vermiyorlar. Menajerim de bÃ¶yle bir iÅŸe kalkÄ±ÅŸmamam gerektiÄŸini sÃ¶yledi" dedi. SonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± evden atÄ±lmak Ã¼zere olduklarÄ±nÄ± duyurdu. Bu arada 57 yaÅŸÄ±ndaki Evans'Ä±n hayatÄ± da kariyeri de tepetaklak olmaya devam etti.

O bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaÅŸarken eski kocasÄ± Ioan Gruffudd, Wallace ile evlendi ve hatta Ã§iftin bir bebeÄŸi bile olacak.





YENÄ° KOMÅžULARIYLA GEÃ‡Ä°NEMEZ OLDU

Alice Evans'Ä±n hayat kavgasÄ± daha da karmaÅŸÄ±k bir hale geldi son zamanlarda.

KÄ±zlarÄ±yla birlikte Los Angeles'ta bir apartman dairesine yerleÅŸti. Ama komÅŸusunun evinin gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bakÄ±lÄ±rsa Evans bir tÃ¼rlÃ¼ iÃ§ huzuru bulamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Evans'Ä±n kelimenin tam anlamÄ±yla bir ruhsal Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belli oluyor.

Oyuncu ve kÄ±zlarÄ±nÄ±n yeni evlerine taÅŸÄ±nmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Evans, komÅŸusunun kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alÄ±yor. Fakat komÅŸusu kapÄ±yÄ± aÃ§mamakta direniyor.

Bunun Ã¼zerine komÅŸu kapÄ±yÄ± aÃ§mayÄ±nca o da kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. Hatta komÅŸusuna "KorkunÃ§ yaÅŸlÄ± kadÄ±n" diye baÄŸÄ±rÄ±yor.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re komÅŸusu Alice Evans'a ne istediÄŸini sordu ve onu her ÅŸeyi kaydedip sosyal medyada paylaÅŸmakla suÃ§ladÄ±. YaÅŸlÄ± bir kadÄ±n olan komÅŸusu Alice'e "Her ÅŸeyi dramatize ediyorsun. Ben sadece huzur iÃ§inde yaÅŸamak istiyorum" dedi.

Haberin DevamÄ±

Evans ile yaÅŸlÄ± bir kadÄ±n olan komÅŸusunun tartÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yakalandÄ±. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Evans, komÅŸusuna kÃ¼fÃ¼r edip 'KorkunÃ§ yaÅŸlÄ± kadÄ±n' diye sesleniyor.Â





GÃœRÃœLTÃœ ETMEKLE SUÃ‡LANDI

Bu arada komÅŸularÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Evans, arabasÄ±nÄ± diÄŸerlerinin yolunu kapatacak ÅŸekilde park ediyor. Bu yÃ¼zden de uyarmak iÃ§in arabasÄ±na notlar bÄ±rakÄ±yorlar.

Yine komÅŸularÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Evans, kontrolden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. Onun sergilediÄŸi tavÄ±rlar yÃ¼zÃ¼nden bazÄ±larÄ±nÄ±n psikolojik durumu Ã¶ylesine bozuldu ki geceleri uyuyamaz hale geldiler.

KomÅŸularÄ± Alice Evans'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartman bloÄŸundaki herkesi rahatsÄ±z ettiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼. SÃ¼rekli gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± da komÅŸularÄ±nÄ±n iddialarÄ± arasÄ±nda.

Haberin DevamÄ±

Â

BoÅŸanmalarÄ± olaylÄ± olan Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un ÅŸu anda 16 yaÅŸÄ±nda olan Ella ve 13 yaÅŸÄ±nda olan Elsie adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor.





Graffudd, Evans ile boÅŸandÄ±ktan sonra Bianca Wallace ile evlendi. Ã‡iftin yakÄ±n zamanda bir bebeÄŸi dÃ¼nyaya gelecek.