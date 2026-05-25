Parasız kalınca hangi filmi bulsa oynuyordu... En ünlü yönetmenler artık beni aramıyor... Galiba duygularını incittim!

62 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda gösterime girecek olan yeni filmi Madden'ın tanıtımlarıyla meşgul şu sıralarda. David O. Russell'ın yönettiği filmin tanıtım faaliyetleri kapsamında da New York Times'a bir röportaj verdi Cage.

BİR KEZ 'HAYIR' DEYİNCE BİR DAHA ONU ARAMADILAR

İşte o ilginç açıklamaları da o kapsanda yaptı. Nicolas Cage, geçmişte bazı ünlü yönetmenlerin tekliflerine "hayır" dediği için artık onların da kendisini aramaz olduğunu söyledi.

Nicolas Cage, bunlardan birinin de şu sıralarda Odyssey filmiyle gündemde olan Christopher Nolan olduğunu söyledi.

Cage'in anlattığına göre Christopher Nolan, 2002 yapımı Insomnia filmi için ünlü oyuncuya teklif götürdü. Fakat Nicolas Cage bu teklifi reddetti.

Bunun üzerine Nolan da Al Pacino ve Robin Williams ile çalıştı. Fakat ondan sonra bir daha Nicolas Cage'in telefonlarına yanıt vermedi, kendisi de onu aramadı.





'GALİBA DUYGULARINI İNCİTTİM'

Nicolas Cage, Christopher Nolan'ın yanı sıra Paul Thomas Anderson ve Woody Allen'ın da projelerini redettiğini ve onların da bir daha kendisine teklif götürmediğini sözlerine ekledi.

Cage, "Sanırım onları reddettiğim için duyguları inciniyor. Bu yüzden de bir daha beni aramıyorlar, ben ararsam da telefonlarıma çıkmıyorlar" diye konuştu.

Fakat, Madden'da birlikte çalıştığı David O. Russell'ın daha önce bir projesine "hayır" dediği halde kendisiyle çalışan tek yönetmen olduğunu belirtti.

"David beni aradı. Bir projesine beni tekrar davet etmesi büyük bir nezaket işaretildi. Ona bir kez daha olumsuz yanıt vermek istemedim. Çünkü yeteneğine saygım büyük" diye konuştu.

Madden filminde Nicolas Cage'in yanı sıra Christian Bale, Sienna Miller'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.

Madden filminde Nicolas Cage, tanınmayacak kadar değişen Christian Bale ile birlikte oynuyor.





YANLIŞ YATIRIMLAR ONU BATAĞA SÜRÜKLEDİ

Nicolas Cage, son zamanlarda parasını yanlış harcadığı hatta har vurup harman savurduğu, yanlış yatırımlar yaptığı için ekonomik zorluklar yaşadığı haberleriyle gündemde...

Hatta yine iddialara bakılırsa sırf bu yüzden setten sete koşuyor.

Nicolas Cage, bundan birkaç yıl önce neden ekonomik güçlüğe düştüğünü anlatmıştı.

Tam ve gerçek adıyla Nicolas Kim Coppola, aslında sinemanın efsane yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın yeğeni. Ama sinema dünyasında gerçek soyadını kullanmıyor.

Nicolas Cage,990'larda kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.

Hatta 1995 tarihli Leaving Las Vegas adlı filmle bir de Oscar kazandı. Ama sonra borç batağına girdi ve bundan kurtulmak için, birbirinden tuhaf hatta kendi deyimiyle "berbat" filmlerde kamera karşısına geçti.

YANLIŞ EMLAK YATIRIMLARI: Bugüne kadar ardı ardına yaptığı beş evlilikle de bilinen Nicolas Cage, maddi problemlerine "aşırı emlak yatırımlarının" neden olduğunu itiraf etti. Oyuncu, katıldığı bir programda borç batağına saplanmasının nedenini işte bu abartılı emlak yatırımlarına bağladı. Ünlü oyuncu bu durumu şöyle değerlendirdi: "Bunun nedeni, 80 dolar ödeyerek ahtapot yemem değildi. Yaptığım, aşırıya kaçan emlak yatırımlarıydı. Emlak piyasası çöktü ve ben zamanında o piyasadan çıkamadım. Borcum toplamda 6 milyon dolardı. Hepsini ödedim." Nicolas Cage, o süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekledi.





İFLAS BAŞVURUSU YAPMADI... NEFES ALMADAN ÇALIŞTI

Cage'in bu borçlardan kurtulmak için, iflas başvurusunda bulunmak yerine tercih ettiği yol farklı oldu. Anlattığına göre Las Vegas'a taşındı ve hiç durmadan filmlerde rol almaya başladı. Yılda üç ya da dört filmde oynadı ve bu şekilde yavaş yavaş borçlarından kurtuldu.

Deyim yerindeyse nefes almadan çalıştığı o süreci "karanlık zamanlar" diyerek tanımladı Cage.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Çalışmak, benim kurtarıcı meleğimdi." Ünlü oyuncu, borçlarını tamamen ödemek uğruna, sadece bir maaş çeki için prestiji olmayan rollerde kamera karşısına geçtiğini itiraf etti. Cage, o önemde oynadığı bazı filmleri "berbat" diye nitelendirdi.

AMCASI ÜNLÜ YÖNETMEN, ESİN KAYNAĞI İSE JAMES DEAN

Gerçek adıyla Nicolas Kim Coppola, 1964 yılında dünyaya geldi. Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, onun, kendi izinden ilerleyen kızı Sofia Coppola, ailesinin sinemayla ilgilenen üyelerinden bazıları.

Babası August Coppola bir edebiyat profesörü, annesi Joy Vogelsang ile dansçı ve koreograftı. Cage'in babası İtalyan, annesi ise Alman ve Polonya kökenli.

Nicolas Cage'e oyuncu olma arzusu veren James Dean. Oyuncu henüz 24 yaşındayken kendi kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucunda hayata veda etmişti.

Oyuncu, ünlü ailelerden gelen birçok kişinin yaptığı gibi belki de kendisine birçok kapıyı kolayca açacak olan Coppola soyadını bir kenara bıraktı.

Onun yerine meslek hayatında Cage soyadını kullanmaya karar verdi. Bu konudaki esin kaynakları ise bir çizgi roman kahramanı olan Luke Cage ve ünlü besteci John Cage.