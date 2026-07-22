DÃ¶rt koca boÅŸadÄ±, beÅŸincide aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±... Para pulda, Ã¶zel jette gÃ¶zÃ¼m yok... Sabah yataÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zeltsin yeter

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Belki de o klasik deyimle "yÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi" oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez'in baÅŸÄ±na gelen de bu.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 57 yaÅŸÄ±na giren Lopez, bu zamana kadar dÃ¶rt kez evlendi ve boÅŸandÄ±.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ojani Noa ve Cris Judd ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikleri bir kenara bÄ±rakalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o zamanlarda belki de evliliÄŸe gerÃ§ek anlamda hazÄ±r deÄŸildi ve iÅŸler yÃ¼rÃ¼medi.Â

Ama ikiz Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Marc Anthony , ardÄ±ndan da hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck ile hayatÄ±nÄ±n olgunluk Ã§aÄŸlarÄ±nda evlendi Lopez.

Yine de Anthony ile kurduÄŸu yuvayÄ± Ã§ocuklar bile kurtaramadÄ±.

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Ben Affleck ile 17 yÄ±l sonra vuslata ermenin heyecanÄ± da iki yÄ±lda tÃ¼kendi.

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JLo dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez boÅŸandÄ±ktan sonra meraklÄ±larÄ±n gÃ¶zleri de onun hayatÄ±na ÅŸimdi kimi alacaÄŸÄ± konusuna odaklandÄ±.

Bir ara The Office Romance filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±. Ama o konuda bir sonuca ulaÅŸamadÄ±.

SonuÃ§ olarak Lopez'in yeni sevgilisinin kim olacaÄŸÄ± hÃ¢lÃ¢ merak konusu.

Bu arada yÄ±ldÄ±z, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°talya'nÄ±n Sicilya adasÄ±nda bulunan Taormina kentinde dÃ¼zenlenen bir moda etkinliÄŸinde "hangi tÃ¼r erkeklerin kendisine Ã§ekici" geldiÄŸini anlattÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez'e bir erkeÄŸin Ã§ekici gelmesi iÃ§in Ã¶yle Ã§ok para pula sahip olmasÄ± gerekmiyor.



YatlarÄ±, katlarÄ±, Ã¶zel jetleri olsa tabii ki iyi olur ama bunlar da olmasa da olur ayrÄ±ntÄ±lar.

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Ã–zetle bir erkeÄŸin Jennifer Lopez 'e Ã§ekici gelmesi iÃ§in maddi zenginliÄŸe sahip olmasÄ± gerekmiyor. Onun istediÄŸi gayet basit, gayet sÄ±radan.

Lopez bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: ""Bir erkeÄŸi gerÃ§ekten Ã§ekici yapan ÅŸeyin ne olduÄŸunu biliyor musunuz? Bu bir saat deÄŸil. Bir araba deÄŸil. Ã–zel jet de deÄŸil. Her ne kadar bunlar gÃ¼zel olsa da asÄ±l mesele bunlar deÄŸil."

Peki ya ne JLo'ya gÃ¶re bir erkeÄŸi Ã§ekici yapan ayrÄ±ntÄ±?

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Onu da aÃ§Ä±kladÄ± yÄ±ldÄ±z: GÃ¼nlÃ¼k hayattaki davranÄ±ÅŸlarÄ±.

"Sabah yataÄŸÄ±nÄ±zÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek ya da siz yorgunsanÄ±z bulaÅŸÄ±klarÄ± yÄ±kamasÄ±. Ä°ÅŸte Ã§ekici olan bu. Benim gayet seksi bulduÄŸum ÅŸey bu" diye konuÅŸtu yÄ±ldÄ±z.

Sadece kendisi iÃ§in konuÅŸmadÄ± Lopez bu arada.

KadÄ±nlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatta hemen hemen her ÅŸeyi Ã¼stlendiklerini, evle ilgili bÃ¼tÃ¼n iÅŸleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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ArdÄ±ndan da kendisiyle ilgili yapÄ±lan yorumlara deÄŸindi: "YÄ±llardÄ±r beni izliyor insanlar ve pahalÄ± bir kadÄ±n olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Evet, pahalÄ±yÄ±m ama kendi param var. HanÄ±mlar, haksÄ±z mÄ±yÄ±m? Birilerinin bize bir ÅŸeyler almasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Elbette olunca hoÅŸumuza gider ama buna ihtiyaÃ§ duymuyoruz" diye konuÅŸtu.

Lopez, bu sÃ¶zleriyle kadÄ±nlarÄ±n ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸ oldu.