DÃ¶rt koca boÅŸadÄ±, beÅŸincide aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±... Para pulda, Ã¶zel jette gÃ¶zÃ¼m yok... Sabah yataÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zeltsin yeter

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Belki de o klasik deyimle "yÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi" oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez'in baÅŸÄ±na gelen de bu.
KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 57 yaÅŸÄ±na giren Lopez, bu zamana kadar dÃ¶rt kez evlendi ve boÅŸandÄ±.
GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ojani Noa ve Cris Judd ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikleri bir kenara bÄ±rakalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o zamanlarda belki de evliliÄŸe gerÃ§ek anlamda hazÄ±r deÄŸildi ve iÅŸler yÃ¼rÃ¼medi.Â
Yine de Anthony ile kurduÄŸu yuvayÄ± Ã§ocuklar bile kurtaramadÄ±.
Ben Affleck ile 17 yÄ±l sonra vuslata ermenin heyecanÄ± da iki yÄ±lda tÃ¼kendi.
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Bir ara The Office Romance filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±. Ama o konuda bir sonuca ulaÅŸamadÄ±.
SonuÃ§ olarak Lopez'in yeni sevgilisinin kim olacaÄŸÄ± hÃ¢lÃ¢ merak konusu.
SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez'e bir erkeÄŸin Ã§ekici gelmesi iÃ§in Ã¶yle Ã§ok para pula sahip olmasÄ± gerekmiyor.
YatlarÄ±, katlarÄ±, Ã¶zel jetleri olsa tabii ki iyi olur ama bunlar da olmasa da olur ayrÄ±ntÄ±lar.
Lopez bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: ""Bir erkeÄŸi gerÃ§ekten Ã§ekici yapan ÅŸeyin ne olduÄŸunu biliyor musunuz? Bu bir saat deÄŸil. Bir araba deÄŸil. Ã–zel jet de deÄŸil. Her ne kadar bunlar gÃ¼zel olsa da asÄ±l mesele bunlar deÄŸil."
Peki ya ne JLo'ya gÃ¶re bir erkeÄŸi Ã§ekici yapan ayrÄ±ntÄ±?
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"Sabah yataÄŸÄ±nÄ±zÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek ya da siz yorgunsanÄ±z bulaÅŸÄ±klarÄ± yÄ±kamasÄ±. Ä°ÅŸte Ã§ekici olan bu. Benim gayet seksi bulduÄŸum ÅŸey bu" diye konuÅŸtu yÄ±ldÄ±z.
Sadece kendisi iÃ§in konuÅŸmadÄ± Lopez bu arada.
KadÄ±nlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatta hemen hemen her ÅŸeyi Ã¼stlendiklerini, evle ilgili bÃ¼tÃ¼n iÅŸleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Lopez, bu sÃ¶zleriyle kadÄ±nlarÄ±n ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸ oldu.