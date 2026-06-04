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Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

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#Camila Cabello#Henry Junior Chalhoub#Shawn Mendes
Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 15:09

Müzik sahnelerinin genç yıldızı bir buçuk yıldır tutkulu bir aşk yaşadığı milyarder sevgilisiyle yollarını ayırdı. Söylenenlere göre bu ayrılığın ardında ikilinin aldığı ortak karar var.

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Ünlü şarkıcı Camila Cabello ve milyarder sevgilisi Henry Junior Chalhoub, 18 aylık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

Ünlü dedikodu sitesi TMZ'nin haberine göre 29 yaşındaki şarkıcı ve ailesi lüks moda dağıtım devi Chalhoub Group'un sahibi olan 40 yaşındaki milyarder varis, ilişkilerini yakın zaman önce sonlandırdı.

"Camila ve Henry dürüst bir konuşma yaptılar ve işleri bitirmeleri gerektiği sonucuna vardılar" diyen kaynaklara göre ikili birbirlerinden uzaklaştıklarını fark ettiler ve fazla uzatmadan yollarını ayırmaya karar verdiler.

Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

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Camila Cabello ve Henry Junior Chalhoub’un birliktelikleri boyunca çok mutlu oldukları ve eğlendikleri ancak artık birlikteliklerindeki tutkuyu kaybedip neden birlikte olduklarını bile anlayamadıkları bir safhaya geçtikleri iddia edildi.

Eski sevgililer en son nisan ayında Coachella'da birlikte görüntü vermişlerdi.

Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

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İkili, ilk olarak 2024 yılının sonlarında Suudi Arabistan'da bir Elie Saab moda partisinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

Temmuz 2025'te Cabello, ailesinin serveti yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak tahmin edilen Chalhoub'a "aşık olduğunu" söyledi ve İbiza'daki romantik kaçamaklarından bir dizi fotoğraf paylaştı.

Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

Bundan önce, ikili birçok kez birlikte romantik tatiller yaparken görüntülendi, Mart 2025'te Roma'da öpüşürken ve el ele tutuşurken fotoğraflandılar.

Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

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Camila Cabello daha önce 2019'dan 2021'e kadar iki yıl boyunca meslektaşı Shawn Mendes ile birlikteydi. 2023'te kısa bir süreliğine ilişkilerini yeniden başlatmış olsalar da, birkaç ay sonra tekrar ayrıldılar.

Parasını değil kendisini seviyordu… Ünlü şarkıcı milyarder sevgilisinden ayrıldı

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#Camila Cabello#Henry Junior Chalhoub#Shawn Mendes

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