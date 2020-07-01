Nur Gümüşdoğrayan: Paramı kurtardım

Önceki gün Nişantaşı’nda çocuklarıyla görüntülenen Gümüşdoğrayan, internetten kıyafet satışı yapan bir site kurmaya hazırlandığını söyledi. Eski model, “Pandemiden önce önemli bir yatırım yaparak restoran açacaktım. Eğer açsaydım iş yapamazdım. Paramı kurtardım. Şimdi bir e-ticaret sitesi açacağım” dedi.



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