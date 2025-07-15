Paralar suyunu çekti, eski karısına yalvarmaya başladı… Her yere özel jetle gidiyor… ‘Lütfen masraflarını biraz kıs!’

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Sonra hayatına yeni biri girdi, ayrıldığı kocası ise önce sosyal medyadan onu linçledi sonra ise yeniden bir araya gelmek istediğini söyleyip ona yalvardı.

Tüm bunlar yaşanmamış gibi yaparak aniden yeniden evlendiği tarih ise boşanma davasının bitiminden bir gün sonrasıydı…

Dört çocukları olan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin boşanmaları da evlilikleri kadar ses getirdi ve uzun süre gündemden inmedi.

BOŞANMA DAVALARI ÜÇ YIL ÖNCE BİTMİŞTİ

Çift yollarını 2021’de ayırdı, mahkeme Kim Kardashian'ı 3 Mart 2022 tarihinde resmi olarak bekar ilan etti. Boşanma davaları, 30 Kasım 2022'de nihai bir anlaşmaya varılarak resmen sonuçlandı.

Ünlü çiftin boşanması deyim yerindeyse Kim Kardashian'a yaradı... O sürekli para kazanıp servetini artırırken Kanye West de sürekli para kaybetmeye başladı

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Kim Kardashian ve Kanye West evliyken edindikleri mülkleri aralarında bölüştü. Ancak iş elbette burada bitmedi.

Kanye West, dört çocukları North, Saint, Chicago ve Psalm için Kim Kardashian'a her ay 200 bin dolar nafaka ödüyor. Mahkeme bu nafakanın çocukların masrafları için kullanılmasına karar vermişti.

ESKİ KARISINA HER AY BİR SERVET ÖDEMEK ZORUNDA

Aynı zamanda çocuklarının ortak velayet, eğitim ve güvenlik masraflarını da eski eşler yarı yarıya bölüşüyor.

Bu anlaşmanın üzerinden epey zaman geçmiş ve iki eski aşık çoktan kendilerine yeni hayatlar kurup yollarına devam etmişti.

Büyük serveti eriyip giden Kanye'nin eski karısına çok kızgın olduğu ve çocukları için yaptığı harcamaları kısmasını istediği konuşuluyor

Ancak son birkaç yıldır yaptığı tuhaf açıklamalar, herkesi kızdıran ve yıldıran sosyal medya paylaşımları, Kim Kardashian’dan boşanır boşanmaz evlendiği Bianca Censori’yle sürekli tatil yapar gibi yaşamasıyla gündeme gelen Kanye West dara düştü…

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Düştüğü hal yüzünden sektörde istenmeyen adam haline gelen, müzik konusunda çok üretken olmayan, şirketi de davranışları yüzünden itibar ve para kaybeden Kanye West zorlanmaya başladı.

DARA DÜŞÜNCE YİNE ONUN KAPISINA GİTTİ

Ve son çare olarak da eski karısının kapısını çaldı.

İddialara göre ünlü rapçi Kim Kardashian’a yaptığı “mega” harcamalar için deyim yerindeyse ricacı oldu ve masraflarını biraz kısmasını istedi.

Kim Kardashian'ın saray yavrusu gibi evinin sadece giyinme odası bile birkaç normal ev büyüklüğünde

“Kanye, finansal olarak Kim'e ayak uyduramıyor ve bu onu çılgına çeviriyor. Bu, onun gururuna bir darbe ve yasal masraflar konusunda boynuna bir pranga haline geldi. North babasını hayranlıkla izliyor, ancak annesinin daha iyi ve daha zengin olduğunu düşünüyor. Bu da Kanye’yi kıskançlıktan delirtiyor.”

ABD basınına yansıyan haberlere göre aralarındaki husumeti ortadan kaldıramayan Kim Kardashian ve Kanye West, Kim Kardashian’ın en büyük kızları North West için yaptığı aşırı harcamalar nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuşmuş durumda.

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48 yaşındaki öfkeli Kanye, 44 yaşındaki Kardashian'ı “yarın yokmuş gibi para harcamakla” suçluyor ve artık Kardashian ailesine ayak uyduramadığını söylüyor.

"YARIN YOKMUŞ GİBİ PARA HARCIYOR"

Kanye West’i çileden çıkaran ise Kim Kardashian’ın kızları North’a Meksika'da düzenlediği 13. yaş günü partisi olmuş.

Kanye West boşanma anlaşması gereği Kim Kardashian'a her ay 200 bin dolar ödemek zorunda, buna bir de çocukların ekstra masrafları ekleniyor

Kim Kardashian’ın sadece bu kutlama için yüz binlerce dolar harcadığı, kızının arkadaşlarını özel jetle Meksika’ya uçurduğu söyleniyor. Hatta ünlü yıldız kızı gezsin diye bir yat bile kiralamış…

Kim Kardahian ve kızı North West çok konuşulan doğum günü kutlamalarında böyle görüntülenmişti

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Sadece bu da değil. Dillere destan doğum günü için “Ancak bununla da kalmadı. North, mücevher, saat vb. gibi saçma sapan abartılı hediyeler ve bir elektrikli çocuk arabası daha aldı. Kim her şeyi satın aldı. O istedi ve hepsi sipariş üzerine yapıldı” deniyor…

Boşandıktan sonra sürekli olarak bekar anne olmanın zorluklarını anlatıp gözyaşı döken Kim Kardashian'ın emrinde sayısı bilinmeyen hizmetliler ve dadılar var

KIZINA YAPTIĞI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU!

North hayatının en güzel anlarını yaşarken, Kanye öfkeli. Bu, Kardashian'ın kızının sevgisini kazanmak için yaptığı en pahalı hesaplı girişim olarak adlandırılıyor…

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2022 yılında 30 yaşındaki model Bianca Censori ile evlenen Kanye, kendini gururlu bir Nazi ilan edip sosyal medyayı nefret dolu paylaşımlarla ateşe verdikten sonra Hollywood'un istenmeyen adamı haline gelmişti.

Bu arada Kim Kardashian Skims markasıyla büyük paralar kazanıp milyarder olurken Kanye West sürekli para kaybetti.

Forbes'a göre, 2021'de 2 milyar dolar olan serveti 400 milyon dolara düştü ve sayısız reklam anlaşması ve iş fırsatını kaybederek sürekli geriledi.