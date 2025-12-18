‘Para parayı çeker’ diyorlardı… Ünlü milyarderin kızı zengin sevgilisini bırakıp çocukluk aşkının kollarına koştu!

Haberin Devamı

Üstelik yetişkinlikte de zengin anne babalarının işlerini devam ettirip aynı zenginlikte yaşamaya devam etme şansı…

İşte Bill ve Melinda Gates’in üç çocuğu da tam bu şekilde dünyaya gelip böyle bir hayat yaşadılar. Ancak dünyanın sayılı zenginlerinden olan babaları Bill Gates geçen yıl beklenmedik bir açıklama yaptı.

Büyük mirasını çocuklarına bırakmayacağını ve hayır kurumlarına bırakacağını açıklayan Bill Gates, onların kendi hayatlarını ve başarılarını kendilerinin kurması gerektiğini söyledi.

Çiftin üç çocuğundan en “ünlüsü” olan Phoebe Gates, hem zaman zaman yaptığı açıklamalar hem de çok konuşulan aşkıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Üstelik Phoebe Gates sosyal medyayı ustaca kullanmasıyla artık kendi başına da ünlenen bir “fenomene” dönüşmüş durumda.

Daha önce bu lüks hayata doğmanın onu şımartmadığını, annesinin ona küçük yaşlardan beri ev işleri yaptırdığını ve bu genç yaşında 2 işte birden çalıştığını söyleyen Phoebe Gates, yeni aşkını ilan etti ve yeniden gündeme oturdu.

23 yaşındaki Phoebe Gates, Instagram hesabından bir aşk pozu paylaşarak Chaz Flynn’le bir ilişki yaşadığını ilan etti. Chaz Flynn kim derseniz onu da söyleyelim: İki genç aslında 15 yaşından beri birbirlerini tanıyorlar.

Phoebe Gates mutluluğu yıllar sonra lise aşkında buldu

Üstelik Phoebe Gates ve Chaz Flynn birbirlerinin lise aşkı ve Seattle'da aynı okula giderlerken çıkıyorlardı.

Phoebe Gates ilişkisini duyururken paylaştığı bu fotoğrafın altına bir kırmızı kalp emojisi kondurdu ve takipçilerine “Bakın benim sevgilim bu!” demiş oldu.

Paul McCartney'nin torunu Arthur Donald

Aslında bu ilişki birkaç ay önce başlamıştı ancak ünlü fenomen aşkını sosyal medyadan paylaşıp resmileştirmek için biraz bekledi. Phoebe Gates eylül ayında, kendi sunduğu podcast’te bu aşktan bahsetmiş ve "Daha önce hiç böyle biriyle birlikte olmadım. Bu şimdiye kadarki en iyi şey” diyerek mutluluğunu anlatmıştı.

Phoebe Gates’in çok ses getiren bir önceki aşkına bakınca bu yeni ilişkisinin oldukça mütevazı olduğu söylenebilir…

Phoebe Gates daha önce Paul McCartney'nin torunlarından Arthur Donald ile yaklaşık iki yıllık bir birliktelik yaşamıştı.

Hatta genç çifti görenler sık sık “davul bile dengi dengine” yorumları yapmış, milyarder kızı Phoebe’yle dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden ve yüklü bir servet sahibi Paul McCartney'nin torununun bir araya gelmesini “para parayı çeker” diye tanımlamıştı.

Phoebe Gates ve Arthur Donald'ın bu aşk pozları ayrılmalarından sonra sosyal medyadan silinmişti

Phoebe ve Donald ilk olarak Ekim 2023'te birlikte olduklarına dair söylentilere yol açmış ve Phoebe, Stanford Üniversitesi'nden insan biyolojisi alanında lisans derecesiyle erken mezun olduktan sonra Haziran 2024'te yine şimdiki gibi paylaştığı bir fotoğrafla ilişkilerini ilk kez kamuoyuna açıklamıştı.