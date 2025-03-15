Para desen var, güzellik ve yakışıklılık yerli yerinde... Sürpriz evlilik yedi ayda bitti... Aşkta mutluluk onlara haram!

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Tıpkı dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak bilinen Angelina Jolie'nin ailesinde olduğu gibi.

İlk bakışta fiziksel görünümü konusunda avantajlı görünüyor Jolie... 50 yaşına merdiven dayadı ama hala 30'lu yaşlarındaki gibi. Serveti, şöhreti bir yana.

Birbirinden güzel ve ona bağlı altı çocuğunu da buna dahil edersek dünyanın en şanslı insanı gibi geliyor birçok kişiye.

AŞKTAN YARA ARADIKLARINI BULAMADILAR

Ama diğer yandan hayatında çok büyük eksikler var... Babası, ünlü oyuncu Jon Voight, annesi Marcheline Bertrand'ı aldattı. Üstelik onun Angelina Jolie'yi bile gölgede bırakan güzelliğine rağmen.

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İki çocuğu, Angelina ile James'i büyütmek için canını dişine takan Marcheline, 54 yaşında kansere yenik düştü.

Jolie derseniz, üç evlilik yaptı üçü de boşanmayla sona erdi. Üstelik son kocası Brad Pitt ile boşanmak için tam sekiz yıl mücadele verdi. Sonunda başardı ama bu her ikisini de yordu.

Jolie'nin ailesinde aşktan yana yüzü gülmeyenler sadece annesi Marcheline ve kendisi değil... Belli ki erkek kardeşi James Haven de onlarla aynı kaderi paylaşıyor..

Ünlü oyuncu Jon Voight ile Marcheline Bertrand'ın iki çocuğu Angelina ve James Haven, özel hayatlarında aradıkları mutluluğu bir türlü bulamadı. Belki ikisi de gelecekte hayatlarının gerçek aşkıyla tanışacak!





23 YILLIK ARKADAŞIYLA EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

51 yaşındaki James Haven, geçen yaz ağustos ayında 23 yıllık arkadaşı Romi Imbelli ile sade bir törenle hayatını birleştirmişti.

California'daki Laguna Plajı'nda birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalma sözü veren James Haven ile Imbelli belli ki bu yemine sadık kalamadı.

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Romi Imbelli, düğünden sadece birkaç ay sonra nikahın iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

People dergisine bir açıklama yapan Imbelli, dikkatli bir düşünmenin ardından bu kararı aldığını söyledi.

Bu kararın hiç de kolay olmadığını belirten Romi Imbelli "Yine de kendi iyiliğim için gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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SADECE YAKIN AİLE ÜYELERİ NİKAHA DAVETLİYDİ

Aslında 23 yıldır iyi arkadaştı James Haven ile Romi Imbelli.

Sonra aralarındaki arkadaşlık aşka dönüştü. Onlar da nice umutlarla birlikte bir yuva kurma kararı aldılar.

Sonra da geçen yıl ağustos ayında sadece yakın aile üyelerinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

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Ama belli ki evlilikte umduklarını bulamadılar ve ardından da yollarını ayırma kararı geldi.

Özetle Jolie'nin kardeşi James de aşk ve evlilik konusunda annesiyle kız kardeşinin kaderini paylaştı.

ANGELINA DA ÜÇ KEZ EVLENİP BOŞANDI

49 yaşındaki Angelina Jolie de bugüne kadar üç kez evlenip boşandı. Hatta ikinci kocası onun uğruna o sırada nişanlı olduğu bir başka ünlü oyuncuyu bile öylece yüzüstü bırakmıştı.

Jolie, ilk evliliğini 1996 yılında Jonny Lee Miller ile yaptı. Bir yıl önce Hackers filminin setinde tanıştı çift. Sonra da fazla vakit geçirmeden evlendiler. Ama üç yıl sonra yuvaları dağıldı.

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Düğün törenlerinde Jolie bir pantolon ve tişört giydi. Tişörtünün üzerine de kendi kanıyla kocasının adını yazdı.

Bu konuda The New York Times'a verdiği demeçte "O sizin kocanız. Onunla evlenmek üzeresiniz. Bunu gerçekten özel hale getirmek için küçük bir kurban vermeniz gerekir" diyerek neden böyle yaptığını açıkladı.

Böyle özel bir şekilde başlayan evlilik, fazla uzun sürmedi. Miller ile Jolie, 1999'da boşandılar. Ama dost kalmayı sürdürdüler.

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ONUN UĞRUNA NİŞANLISINI TERK ETMİŞTİ

Jolie'nin hayatına bu evliliğin bittiği yıl bu kez kendisinden 20 yaş daha büyük olan Billy Bob Thornton girdi. Eski çift Pushing Tin adlı filmin setinde tanıştı.

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Thornton o sırada bir başka ünlü oyuncuyla, Laura Dern ile nişanlıydı. Ama Jolie'ye olan aşkı yüzünden ondan ayrıldı. Jolie ile Billy Bol Thornton 2000 yılında evlendi.

Bu düğün de kanlıydı. Çünkü her ikisi de boyunlarında birbirlerinin kanının muhafaza edildiği kolyeler takıyorlardı. Üstelik Jolie bu düğünde de gelinlik giymemişti.

İki ünlünü bu evliliği dünyayı şaşırttı. Ama Laura Dern'i şaşırttığı kadar değil. Çünkü Dern, nişalısı Billy Bob Thornton'ın Jolie ile evlendiğini, rol aldığı filmin setine giderken yolda öğrenmiş. Ondan sonra da Thornton ile bir daha hiç görüşmemiş.

2000 yılında başlayan bu evlilik de üç yıl sürdü.

BOŞANMALARI EVLİLİKTEN DAHA UZUN SÜRDÜ

Sonra Angelina Jolie'nin büyük aşkı Brad Pitt geldi... Onunla da birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) adlı filmin setinde tanıştı Jolie. Pitt, bu aşkı uğruna o sırada evli olduğu Jennifer Aniston'dan boşandı.

O sırada Jolie, ilk evlatlık oğlu Maddox'u hayatına dahil etmişti. Bangelina olarak anılan ünlü çift, ondan sonra iki evlatlık çocuk daha aldı. Üç tane de biyolojik çocukları oldu.

Birlikteliklerini 2014 yılında resmiyete döktüler ama bu da uzun sürmedi. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in resmen boşanması evliliklerinden bile uzun sürdü. Sekiz yıllık bir mücadelenin sonunda geçen yıl boşanmayı başardılar.

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Angelina Jolie ile James Haven'ın anne ve babası Marcheline Bertrand ve Jon Voight, 1971 yılında evlendi. 1980'de de boşandılar.





İki kardeşin annesi Marcheline Bertrand, boşandıktan sonra kendini çocuklarına adadı. Henüz 54 yaşındayken de kanser yüzünden hayata veda etti.