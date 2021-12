Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

Haberin Devamı

EZGİ MOLA

Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü canım Merve Dizdar ile paylaşmanın mutluluğu ile oy veren, bizleri hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize ve Masumlar Apartmanı ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

HASAN CAN KAYA

Güldükçe ödülleri de çoğalttık. Oy veren herkese çok teşekkürler

EMRE ASLAN

Altın Kelebek... Destekleyen herkese teşekkür ederiz! Çok Güzel Hareketler 2 gümbür gümbür!

AYTAÇ ŞAŞMAZ

İste, sabret, şükret! Heyecandan unutulmuş bir teşekkür Cemre Baysel‘e! İyi ki varsın!

HAKAN ALTUN

Bize bu ödülü layık gören Türk halkına ve Pantene Altın Kelebek’in değerli jüri üyelerine sonsuz teşekkürler ederim. Bu ödülü yıllarca beraber müzik yaptığım müzisyen arkadaşlarıma, tüm sahne emekçilerine ve pandemide hayatını kaybeden müzisyen dostlarıma ithaf ediyorum.

NAZLI ÇELİK

Beni 7. kez Altın Kelebek’e layık gören, takdir eden tüm izleyenlerime sonsuz teşekkürler

RACHEL ARAZ KİRESEPİ

Bu ödül için çok fazla kişiye teşekkürüm var. En başta anneme, bir gün bile ‘kızım sen ne iş yapıyorsun demeyen’, ve bu konuda beni her zaman özgür kılan canım babama, diğer büyük teşekkürüm her zaman beni motive eden, destekleyen, 7/24 fotoğraflarımı çeken ve tüm bunlar yaşanırken kendi Instagram’ı bile olmayan sevgilim eşime… Beni kelebek gibi hissettiren bu sanat eseri elbisem için Hakan Yıldırım ve canım Mahizer’e..



Teşekkürlerin en büyüğünü de minik bir siyah ekranın arkasından enerjimi hisseden, kalbimle dokunabildiğim, konuşabildiğim, tebessüm ettirebildiğim, bu pozitif enerji santralime dahil edebildiğim herkese iletmek istiyorum. Bana oy veren, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Size müteşekkirim!



E Like ettiyseniz kasaya kaldırıyorum. İyi akşamlar.

YÜSRA GEYİK

Yepyeni bir yola taptaze duygularla adım attığım Camdaki Kız ekibi, sizi çok seviyorum. Benim için anlamı özel olan bu gecede sihirli değneğini değdirenlere teşekkürü borç bilirim.

CEMAL CAN

Bu haklı gurur hepimizin sizi çok seviyorum.

ERBATUR ERGENEKON

Nefis bir akşamdı… Teveccüh için çok teşekkürler.

EKİN UZUNLAR

Bir elimizde başarımız diğer elimizde başaracaklarımız var… Herkese sonsuz teşekkürler beraber büyüyoruz.

SEFO

Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız

