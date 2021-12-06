Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Trafik sigortasında yeni dönem Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...Trafik sigortasında yeni dönem! Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...#Trafik Sigortası
Herkes Serdar ve Szalayi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası Bu sezon ilk kez...Herkes Serdar ve Szala'yi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası! "Bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle #Emlak Konut
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Faaliyetleri askıya alındı Kripto para borsasına şokFaaliyetleri askıya alındı! Kripto para borsasına şok#Bitget
Rus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıradaRus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sırada!#Irak
Geceye damga vurdu Fenerbahçenin attığı golde Vitor Pereira...Geceye damga vurdu! Fenerbahçe'nin attığı golde Vitor Pereira...#Fenerbahçe
Fed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyorFed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
‘Öz savunma’dan ‘Ön savunma’ya...‘Öz savunma’dan ‘Ön savunma’ya...#PKK
Bu gurur hepimizin Ünlü isimlerin ödül heyecanı...'Bu gurur hepimizin' Ünlü isimlerin ödül heyecanı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar!#Danilo Zanna
Yok böyle yarış Verstappene gece yarısı yeni ceza...Yok böyle yarış! Verstappen'e gece yarısı yeni ceza...#Formula 1
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek#Altın Kelebek Ödülleri
Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Kelebek'ler muhteşem bir gece ile sahiplerine uçtu. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu törene yıldız isimlerin ilgisi büyük oldu. Gecede ödül alan isimler ve Altın Kelebek heyecanı yaşayan ünlüler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Kimi sevenlerine teşekkür etti, kimi ailesine... İşte ünlü isimlerin Pantene Altın Kelebek paylaşımları...

Haberin Devamı

EZGİ MOLA

Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü canım Merve Dizdar ile paylaşmanın mutluluğu ile oy veren, bizleri hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize ve Masumlar Apartmanı ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

 

HASAN CAN KAYA

Güldükçe ödülleri de çoğalttık. Oy veren herkese çok teşekkürler

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

EMRE ASLAN

Altın Kelebek... Destekleyen herkese teşekkür ederiz! Çok Güzel Hareketler 2 gümbür gümbür!

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

AYTAÇ ŞAŞMAZ

İste, sabret, şükret! Heyecandan unutulmuş bir teşekkür Cemre Baysel‘e! İyi ki varsın!

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

HAKAN ALTUN

Bize bu ödülü layık gören Türk halkına ve Pantene Altın Kelebek’in değerli jüri üyelerine sonsuz teşekkürler ederim. Bu ödülü yıllarca beraber müzik yaptığım müzisyen arkadaşlarıma, tüm sahne emekçilerine ve pandemide hayatını kaybeden müzisyen dostlarıma ithaf ediyorum.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

NAZLI ÇELİK

Haberin Devamı

Beni 7. kez Altın Kelebek’e layık gören, takdir eden tüm izleyenlerime sonsuz teşekkürler

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

RACHEL ARAZ KİRESEPİ

Bu ödül için çok fazla kişiye teşekkürüm var. En başta anneme, bir gün bile ‘kızım sen ne iş yapıyorsun demeyen’, ve bu konuda beni her zaman özgür kılan canım babama, diğer büyük teşekkürüm her zaman beni motive eden, destekleyen, 7/24 fotoğraflarımı çeken ve tüm bunlar yaşanırken kendi Instagram’ı bile olmayan sevgilim eşime… Beni kelebek gibi hissettiren bu sanat eseri elbisem için Hakan Yıldırım ve canım Mahizer’e..

Teşekkürlerin en büyüğünü de minik bir siyah ekranın arkasından enerjimi hisseden, kalbimle dokunabildiğim, konuşabildiğim, tebessüm ettirebildiğim, bu pozitif enerji santralime dahil edebildiğim herkese iletmek istiyorum. Bana oy veren, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Size müteşekkirim!

E Like ettiyseniz kasaya kaldırıyorum. İyi akşamlar.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

YÜSRA GEYİK

Yepyeni bir yola taptaze duygularla adım attığım Camdaki Kız ekibi, sizi çok seviyorum. Benim için anlamı özel olan bu gecede sihirli değneğini değdirenlere teşekkürü borç bilirim.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

CEMAL CAN

Haberin Devamı

Bu haklı gurur hepimizin sizi çok seviyorum.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

ERBATUR ERGENEKON

Nefis bir akşamdı… Teveccüh için çok teşekkürler.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

EKİN UZUNLAR

Bir elimizde başarımız diğer elimizde başaracaklarımız var… Herkese sonsuz teşekkürler beraber büyüyoruz.

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

SEFO

Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız 

Pantene Altın Kelebek kazanan ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları

Gözden Kaçmasın

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Müge Anlının gözyaşlarıMüge Anlı'nın gözyaşlarıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Eser Yenenler: Arif Güloğluna ithaf ediyoruz bu ödülü...Eser Yenenler: Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Demet Özdemirden muhteşem açılışDemet Özdemir'den muhteşem açılışHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek#Altın Kelebek Ödülleri

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs