Pam and Tommy filminin Ã§ekimleri sÃ¼rÃ¼yor: YÄ±llar sonra yeniden plaj dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼

BEYAZ BÄ°KÄ°NÄ°

Pamela Anderson'Ä± Lily James'in, Tommy Lee'yi de Sebastian Stan'Ä±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± filmin, plajda dÃ¼ÄŸÃ¼n sahnesi Ã¶nceki gÃ¼n Ã§ekildi. Los Angeles'taki Ã§ekimlerde, Lily James, tÄ±pkÄ± Pamela Anderson gibi beyaz bir bikini, Sebastian Stan da damat Tommy Lee gibi bir mayo giydi. Pamela Anderson ile Tommy Lee, 1995 yÄ±lÄ±nda Meksika'da bir plajda evlenmiÅŸti.



KALABALIK KADRO

YÃ¶netmenliÄŸini Craig Gillespie'nin Ã¼stlendiÄŸi Pam and Tommy adlÄ± filmde, James ve Stan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Seth Rogen ve Taylor Schilling'in de bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir kadro rol alÄ±yor.



Ã‡ALKANTILI EVLÄ°LÄ°KTEN Ä°KÄ° TANE Ã‡OCUKLARI VAR

Ä°niÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± aÅŸklarÄ± filmlere konu olan 53 yaÅŸÄ±ndaki Pamela Anderson ile 58 yaÅŸÄ±ndaki Tommy Lee'nin evliliklerinden ÅŸu anda 25 yaÅŸÄ±nda olan Brando Thomas ve 23 yaÅŸÄ±nda olan Dylan Jagger adÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.Â Birbirleriyle mutlu olamayan ama Ã¶te yandan birbirlerinden kolayca ayrÄ±lamayan Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin iliÅŸkisi gerÃ§ekten de filmlere ve dizilere konu olacak tÃ¼rden. Resmi olarak evlilikleri 1995 ile 1998 arasÄ±nda sÃ¼rse de Anderson ile Lee'nin yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rmasÄ± da tÄ±pkÄ± iliÅŸkileri gibi Ã§alkantÄ±lÄ± oldu.



BÄ°R AY Ä°Ã‡Ä°NDE EVLENDÄ°LER

Pamela Anderson'un yÄ±ldÄ±zÄ±, yÄ±llar Ã¶nce â€˜â€˜Sahil GÃ¼venlikâ€™â€™ dizisindeki cankurtaran kadÄ±n rolÃ¼yle parladÄ±. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde gÃ¶sterilen bu dizi, kÄ±sa zamanda Anderson'a ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Bu arada, Anderson mÃ¼zisyen Tommy Lee ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.Â Bir ay iÃ§inde evlenen sevgililer, hemen ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ± yaptÄ±lar. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Her ÅŸey toz pembe giderken, birdenbire Ã¼zerlerine kara bulutlar indi. Hollywood da, Anderson-Lee cephesinden gelen haberlerle ÅŸoka uÄŸradÄ±.



PAM'Ä°N YENÄ° SEVGÄ°LÄ° BULMASINA DAYANAMADI

Tommy Lee, karÄ±sÄ± Pamela'yÄ± acÄ±masÄ±zca dÃ¶vÃ¼yordu. Ä°lk zamanlar bÃ¼yÃ¼k olay olan bu dayaklar, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e Ã¶nemini yitirdi. Gazeteler ve dergiler, Anderson'un yediÄŸi dayaklarla ilgilenmez oldular. Bu arada, Lee de sÄ±k sÄ±k baÅŸka kadÄ±nlarla gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. KarÄ±-koca, artÄ±k birbirlerinden tamamen kopmuÅŸlardÄ±.





PAM'Ä°N EVE GERÄ° DÃ–NMESÄ°NÄ° SAÄžLADIÂ

HerÅŸey, Pamela Anderson'un kendine baÅŸka bir sevgili bulmasÄ±yla yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi. Anderson, bir filmde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± genÃ§ bir oyuncuyla bÃ¼yÃ¼k aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Onun bu hali, kocasÄ±nÄ±n kÄ±skanÃ§lÄ±k krizlerine girmesine sebep oldu. Ã–zellikle Anderson'un yeni sevgilisiyle Miami'de bir havuz baÅŸÄ±nda Ã§Ä±plak gÃ¼neÅŸlenirken Ã§ekilen resimleri, kocasÄ± Tommy Lee'nin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na getirdi. Ne gerekiyorsa yapan Lee, iki ay gibi bir sÃ¼re iÃ§inde karÄ±sÄ±nÄ± eve dÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±.



ONU GERÃ‡EKTEN SEVDÄ°

Tabii ki yine mutlu gÃ¼nler baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk evlendikleri gÃ¼nlerdeki gibi sorunsuz ve kavgasÄ±z bir evlilik yÃ¼rÃ¼tmeleri, sadece beÅŸ aylarÄ±nÄ± aldÄ±. Ne yazÄ±k ki, Tommy Lee dayak atma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§memiÅŸti. Bu arada ikinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalan Pamela, yine hergÃ¼n dayak yemeye baÅŸladÄ±. Bu durum, ancak ikinci Ã§ocuÄŸun doÄŸumuna kadar sÃ¼rebildi. Anderson, oÄŸlu iki aylÄ±k olunca eÅŸyalarÄ±nÄ± toplayÄ±p evi terketti. Ancak bir tÃ¼rlÃ¼ boÅŸanma gerÃ§ekleÅŸmiyordu. KocasÄ±nÄ± Ã§ok seven Anderson, onu boÅŸamaya asla yanaÅŸmadÄ±.

Â YETÄ°ÅžKÄ°N Ã‡OCUKLARI VAR

Bu arada, Ã§ocuklar da babalarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼yorlardÄ±. Sonraki iki yÄ±l boyunca, ara sÄ±ra gÃ¶rÃ¼ÅŸen Anderson ve Lee, yine barÄ±ÅŸma kararÄ± aldÄ±lar. Ne de olsa iki Ã§ocuklarÄ± vardÄ± ve onlarÄ±n mutlu bir aile ortamÄ±na sahip olmalarÄ± lazÄ±mdÄ±. Yine birleÅŸen Ã§ift, aynÄ± senaryoyu tekrar ettiler. Bir mÃ¼ddet iyi giden iliÅŸki, sonunda yine dayakla bitti. Ama bu seferki, Anderson'u hastanelik edecek kadar sÄ±kÄ± bir dayaktÄ±. Ve genÃ§ yÄ±ldÄ±z, sonunda dayanamayÄ±p polise gitti ve kocasÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i oldu. Ã–nce boÅŸandÄ±lar, sonrasÄ±nda Tommy Lee yargÄ±lanÄ±p hapise girdi. Rahat bir nefes alan Pamela Anderson, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte mutlu bir hayat yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.



BU KEZ YOLLARI KESÄ°N OLARAK AYRILDI

Ancak, Tommy Lee, iyi hali ve tavÄ±rlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak kÄ±sa zamanda hapisten Ã§Ä±ktÄ±. Tabii ki en iyi davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eski karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ±na sergiliyordu. Garip bir ÅŸekilde birbirlerinden kopamayan Lee ve Anderson, ara sÄ±ra buluÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. Sonunda da bu Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸkiyi daha fazla sÃ¼rdÃ¼remeyip yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rdÄ±lar.



Ä°NÅžAAT USTASIYLA EVLENDÄ°

Pamela Anderson, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce inÅŸaat iÅŸÃ§isi Dan Hayhurst ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Åžu anda ABD ile iliÅŸkisini kesip memleketi Kanada'ya taÅŸÄ±nan Anderson'Ä±n beÅŸinci evliliÄŸi oldu bu. Tommy Lee ile olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±lan Pamela Anderson, 2006 ile 2007 arasÄ±nda Kid Rock ile evli kaldÄ±. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliÄŸini 2007 ile 2008 arasÄ±nda yaptÄ±. Ã‡ift, 2014 ile 2015 arasÄ±nda bir kez daha evlenip boÅŸandÄ±. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rpriz ÅŸekilde evlendi ve yine aynÄ± yÄ±l boÅŸandÄ±.

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