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Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özlem Yıldız:HES kodu olmadan eve almıyorum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Özlem Yıldız:HES kodu olmadan eve almıyorum
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Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere takıldı. Cilt bakımı yaptırmaya geldiğini söyleyen Yıldız, “Koronaya yakalamadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum” dedi.

Pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini belirten Yıldız, esprili bir dille “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum” dedi. 

Özlem Yıldız, parmağındaki tektaş yüzüğü soran gazetecilere “Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor” yanıtını verdi.

Özlem Yıldız:HES kodu olmadan eve almıyorum


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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