Özlem içini yakıyor ama çok çaresiz! Bari siz yüzümü güldürün küçük meleklerim

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Karısı Angelina Jolie'den, artık yılan hikayesine dönen bir şekilde boşandı... Üstelik sorunlar da bitmiş değil. Ama diğer yandan böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Kimi zaman sıradan çiftler bile kavga ede ede boşanıyor.

Daha da ötesinde Brad Pitt, iki yılı aşkın süredir kendisine huzur sağlayan Ines de Ramon ile birlikte. Onun sayesinde de boşanmanın yaralarını sarıyor.

ÖYLE BÜYÜK BİR KALP YARASI VAR Kİ!

Yine de Brad Pitt'in öyle büyük bir kalp yarası var ki onun dermanı iki küçük çocuğunda....

İstediği kadar zengin ve ünlü olsun Brad Pitt'in kalbi kelimenin tam anlamıyla "kanıyor" çünkü.

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Neden altı çocuğu olmasına rağmen sadece iki küçük çocuğundan medet umduğunu anlatmak gerekirse.

Yıllardır göründüğü kadarıyla Jolie ve Pitt çiftinin altı çocuğundan büyük olan dördü artık tamamen annelerinin yanında...

"Pitt" soyadını bile istemediklerini çoktan beyan ettiler. Hatta Pax Thien, bir sosyal medya paylaşımında babasından "Dünya çapında pislik" diye söz etti.





İKİZLERİNDEN MEDET UMUYOR

Söylentilere bakılırsa Brad Pitt'in umudu iki küçük çocuğunda... Yani ikizleri Knox Leon ve Vivienne Marcheline'de.

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan ama boşanma aşamasında kanlı bıçaklı hale gelen eski çiftin üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğunun en küçükleri olan ikizler, bu hafta sonu 17 yaşına girecek.

İşte ileri sürülenlere göre Brad Pitt'in isteği de hiç değilse bu özel günlerinde ikizleriyle birlikte vakit geçirmek.

Yıldız, hiç değilse doğum günlerinde Knox ve Marcheline ile barışabilmeyi umuyor.

Kaynaklara bakılırsa Pitt, ikizlerinin kendisine yeni bir şans vermesi için dua ediyor. Hatta görüşme arzusunu ifade eden bir mesaj bile gönderdi iki küçük çocuğuna.

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Brad Pitt, altı çocuğunu da yıllardır görmüyor. Henüz herhangi bir adım atmayan Knox Leon hariç hepsi ona çoktan sırt çevirdi. Soyadını bile istemediklerini dünyaya ilan ettiler.





Jolie ile Pitt'in bir zamanlar sergilediği mutluluk tablosu çoktan tarihe karıştı. Yerini bitmek bilmez bir kavga aldı.





Brad Pitt'in iki yılı aşkın süredir Ines de Ramon ile uyumlu bir ilişkisi var. Ama bu bile onun çocuklarına olan özlemini dindirmiyor.

ASLINDA OLASILIĞIN DÜŞÜK OLDUĞUNU BİLİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Brad onlardan bir araya gelip konuşabilmek için son bir şans istiyor. Diğer yandan ikizlerin kendisiyle buluşma olasılığının çok düşük olduğunu da biliyor. Zaten Brad'in görüşme isteğini belirttiği mesajından sonra ikizlerden kendisine herhangi bir yanıt da gelmedi" diye anlattı son durumu.

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Artık herkesin çok iyi bildiği gibi Brad Pitt'in iki evlatlık oğlu Maddox ve Pax Thien ile arası epeydir bozuk.

İlk biyolojik çocuğu Shiloh, mahkemeye başvurup babasının soyadını resmen sildirdi. Zahara ve ikizlerden Vivinne de yasal olarak değilse bile kamuoyu karşısında soyadlarından Pitt'i çıkardıklarını, sadece Jolie'yi kullandıklarını ilan ettiler.





ANGELINA İLE ANLAŞMAK ARTIK ZOR... SADECE ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR

Bu konuda hiçbir adım atmayan tek çocuk ise ikizlerden Knox.

İşte bu da Brad Pitt, için zayıf da olsa bir umut kaynağı... Pitt, oğlunun hala Jolie Pitt soyadını kullanmasını kendisi için iyi bir işaret olarak görüyor.

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Başka bir kaynağın anlattığına göre Brad Pitt artık eski karısı Angelina Jolie ile aralarının asla düzelmeyeceğini kabul etmiş durumda.

Ama en azından yüreğinde çocuklarıyla yeniden bağlantı kurabileceği konusunda bir umut taşıyor ünlü yıldız.

Söylenenlere göre Brad Pitt her ne olursa olsun 'bir aile adamı'.... Her ne kadar kendisini reddediyor olsalar da altı çocuğu onun hayatındaki önemlerini asla kaybetmiş değil.