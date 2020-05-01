Özkan Uğur'dan haber var

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubundan Özkan Uğur, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”