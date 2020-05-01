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Haber Giriş: 01.05.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Özkan Uğur'dan haber var

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Özkan Uğur'dan haber var
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İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubundan Özkan Uğur, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”

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