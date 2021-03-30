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Haber Giriş: 30.03.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni Özgür Balakar hakkında bilgiler

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Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni Özgür Balakar hakkında bilgiler

Ünlü popçu Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt, TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Yaşanan bu olay ardından Demet Akalın'ın sitemde bulunması üzerine Özgür Balakar'dan açıklama geldi. Özgür Balaka"Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun..." açıklamasını yaptı. Peki, Özgür Balakar kimdir? İşte i Özgür Balakar hakkında bilgiler

Uzun makarna hesabıyla tanınan Özgür Balakar, 10 Haziran 1998 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Binlerce takipçisi olan Özgür Balakar, TikTok'ta çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde  bir üniversitede düzenlenen ankette "Yılın en iyi kadın içerik üreticisi" seçilen Özgür Balakar, ödülüyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. 

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