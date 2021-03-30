Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni Özgür Balakar hakkında bilgiler

Uzun makarna hesabıyla tanınan Özgür Balakar, 10 Haziran 1998 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Binlerce takipçisi olan Özgür Balakar, TikTok'ta çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bir üniversitede düzenlenen ankette "Yılın en iyi kadın içerik üreticisi" seçilen Özgür Balakar, ödülüyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

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