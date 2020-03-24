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GeriMagazin Özgün oğlu Ediz'in doğum gününü kutladı: Gülen yüzün solmasın bir tanem
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Haber Giriş: 24.03.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Özgün oğlu Ediz'in doğum gününü kutladı: Gülen yüzün solmasın bir tanem

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Özgün oğlu Ediz'in doğum gününü kutladı: Gülen yüzün solmasın bir tanem
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Şarkıcı Özgün, 5 yaşına basan oğlu Ediz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

Şarkıcı Özgün'ün oğlu Ediz, 5 yaşına bastı. Özgün, eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

Oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Özgün, şu ifadeleri kullandı:

"GÜLEN YÜZÜN SOLMASIN BİR TANEM"

Benim güzel oğlum... İyi ki doğdun. Gülen yüzün solmasın bir tanem benim. Her şeyimizsin. Mutlu yıllar...

Özgün oğlu Edizin doğum gününü kutladı: Gülen yüzün solmasın bir tanem

 

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