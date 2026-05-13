Özgü Namal'ın Cannes'da kırmızı halı ışıltısı

#Özgü Namal#Cannes Film Festivali#79'Uncu Cannes Film Festivali
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 11:08

Sinema sanatına emek verenler bir kez daha dünyanın en köklü film festivallerinden biri olan Cannes'da buluşuyor.

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali, dün gece gösterimi yapılan "La Venus Electrique" (Elektrikli Öpücük) ile kapılarını açtı.

Yönetmenliğini Pierre Salvadori'nin üstlendiği filmin yıldızları Pio Marmai, Anais Demoustie, Gilles Lellouhche kırmızı halıda hazır bulundu.

23 Mayıs'a kadar sürecek olan festivalin kırmızı halısında ekranın ve sinemanın ünlü oyuncusu Özgü Namal da yer aldı.

Berlin Film Festivali'nde Sarı Zarflar filmiyle Altın Ayı Ödülü'ne değer görülen ekip bu kez de dünyanın en köklü film festivallerinden biri olan Cannes'a davet edildi.

Özgü Namal da konuğu olduğu festivalin kırmızı halısı için özenle hazırlandı. Konakladığı Otel Martinez'den çıkarken de kendisini görüntüleyen kameralara gülerek el salladı.

Namal, Cannes için toprak tonlarında askısız bir gece elbisesi tercih etti.

Saçlarını açık bırakıp geriye doğru tarayan Namal, görünümünü de elbisesiyle uyumlu bilezik ve gerdanlık ile tamamladı.

Oyuncunun keyfinin yerinde olduğu ve yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı görüldü.

