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Magazin
Haber Giriş: 18.08.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Özgü Kaya'nın acı günü

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Özgü Kaya'nın acı günü

Oyuncu Özgü Kaya, anneannesini kaybetti. Kaya, haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Genç oyuncu, anneannesinin ardından duygusal bir mesaj paylaştı:

"Güzel kalpli ananem, pamuğum melek oldu... Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesine narin bedeni dayanamadı.içimde iyiliğe, insanlığa, sevgiye dair ne varsa o güzel kalbine binlerce şükür! Ona beslediğim minnet tarifsiz. Duruşuyla, bakışıyla asil kadınım, misss kokulum, güçlü melegim, kalbine evreni sığdırabilenim iyi ki sen! En güzel yerde bize eşlik edeceğini biliyorum. Kokun hep hatrımda, seni çok seviyorum."

Özgü Kayanın acı günü

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