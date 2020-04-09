Özge Ulusoy'un Korona sonrası listesi

1- Bu olaydan sonra her şeyi daha da dikkatli tüketmeye, her şeyin kıymetini daha fazla bilmeye ant içtim.

2- Kendi içime daha fazla dönmek, daha çok “an”da kalmak istiyorum.

3- Karantinaya girdiğim halimden daha fit, daha güçlü bir vücuda sahip olacağım.

4- Daha uzun ve daha gür, kürek kemiklerimden aşağı kadar gelmiş saçlarım olacak.

5- Daha organize ve daha değişik bir evim olacak.

6- Yardım yapmak benim için vazgeçilmezdi. Karantinadan çıktığımızda daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım.





