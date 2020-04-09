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Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Özge Ulusoy'un Korona sonrası listesi

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Özge Ulusoy'un Korona sonrası listesi
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Özge Ulusoy, karantina sonrasına dair kendine bir ‘yapılacaklar’ listesi hazırladı. İşte ünlü mankenin paylaştığı o liste:

1- Bu olaydan sonra her şeyi daha da dikkatli tüketmeye, her şeyin kıymetini daha fazla bilmeye ant içtim.
2- Kendi içime daha fazla dönmek, daha çok “an”da kalmak istiyorum.
3- Karantinaya girdiğim halimden daha fit, daha güçlü bir vücuda sahip olacağım.
4- Daha uzun ve daha gür, kürek kemiklerimden aşağı kadar gelmiş saçlarım olacak.
5- Daha organize ve daha değişik bir evim olacak.
6- Yardım yapmak benim için vazgeçilmezdi. Karantinadan çıktığımızda daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım.

Özge Ulusoyun Korona sonrası listesi


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