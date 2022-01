Özge Ulusoy: Fiziğim elverdiği sürece podyuma devam

Haberin Devamı

◊ Geçen yıl kariyeriniz açısından nasıl bir yıl oldu? Hayallerinizi ve hedeflerinizi hangi ölçüde gerçekleştirdiniz?



- Kariyerim açısından güzel marka iş birliklerimin olduğu, beni çokça heyecanlandıran işler yaptığım bir yıl oldu. Ama asıl sürpriz, yılın son aylarında ortaya çıkan yeni TV projemdi. Gerçekten tam istediğim, hayal ettiğim gibi bir projeyle geldi bana Eylem Keser. Daha önce de beraber işler yaptığımız için gözüm kapalı “evet” dedim ve beraber yola çıktık. Bir yandan da gerçekten zor bir yıldı, bu hastalık hepimizi çok üzdü.



◊ 2022’den genel ve kişisel anlamda beklentileriniz neler?



- Genel anlamda en büyük temennim hepimizin sağlıklı olması, tekrar sarılıp kucaklaştığımız günlere kavuşmak. Sonrasında hepimizin işlerinin güçlerinin tam yerine oturması ve tabii ki herkes için aşk. Benim kendi beklentilerim de çok benzer aslında, ailemin ve sevdiklerimin sağlığı her şeyden önce. Birkaç fikir var aklımda iş anlamında da... Onların üzerinde çalışıyoruz, inşallah gerçek olur.



BU YIL İLK KEZ ESTETİK AMELİYAT OLDUM



◊ Zaman zaman internet sitelerinde, “Özge Ulusoy’un şaşırtan değişimi” başlıklı haberler görüyoruz. Gençliğinizle günümüzdeki halinizin kıyaslanması rahatsız ediyor mu?



- Hiç etmiyor. Komik de bulmuyor değilim... Çünkü bu konularda yalan söyleyen bir insan olmadım hiç ve ısrarla söylememe rağmen inanmıyorlar. Ben doktora gittiğimde, bir yerime bir şey yaptırmak istediğimde, sonuç da güzelse eğer hiç çekinmeden bunun videolarını çeken, tavsiye eden biriyim, bırakın gizlemeyi… Kaldı ki 16-17 yaşından bu yaşa doğal bir değişim var. Bu sene ilk ameliyatımı oldum, aslında basit bir operasyondu. Burun ucunun formunun düzeltilmesi. Bunun dışında da hiçbir operasyonum yok, ufak tefek botoks ve dolgu sadece…



◊ Podyumların aranan isimleri arasındasınız. Podyumlara veda etmeyi planladığınız bir tarih var mı?



- Fiziğim el verdiği ve insanlar beni tercih ettiği sürece böyle bir niyetim yok.



◊ Yıllardır fit oluşunuz dikkat çekiyor. “Özge ne yiyip, ne içiyor?” diyen hemcinslerinizi bu konuda aydınlatabilir misiniz?



- Uzun zaman sağlıklı beslenme konularına çok vakit harcadım. Kafamın uyduğu, donanımına güvendiğim, işinin en iyileriyle çalışmalar yaptım. Yıllardır da aynı sistemle ilerliyorum; iki ana öğün şeklinde besleniyorum. Protein ağırlıklı ama sebze ve baklagili de ihmal etmediğim bir sistemim var. Haftada minimum üç gün kuvvet antrenmanları yapıyorum ve yine en az üç gün de kardiyo için koşuyorum. Tabii ki şımarıklık yaptığım günlerim de oluyor, o zaman canım ne isterse yiyorum.



İNDİRİM DÖNEMİ ALIŞVERİŞ YAPARIM



◊ Kıyafete ve ayakkabıya ayda kaç para harcıyorsunuz?



- Her ay alışveriş yapmıyorum. Beğendiğim şeyleri biriktirip, indirim dönemlerinde almaya özen gösteriyorum. Paramın kıymetini biliyorum, herkese de bunu tavsiye ederim. Geçen yıl olduğu gibi hiç planda olmayan bir durum ortaya çıkıveriyor ve bir anda hayatınız çok değişiyor. Birikim yapmak önemli. Bir de alışveriş yapıyorsam, kendime ceza olarak şöyle bir sistem kurdum: Mutlaka ihtiyacı olan birilerine: bir hastaya, bir hayvana yardım ediyorum. Lütfen siz de edin; ettiğinizde, bunun size nasıl geri döndüğüne inanamayacaksınız.



◊ TV 100 kanalında hafta içi her gün yayınlanan programınızdan bahseder misiniz?



- Müthiş bir programım var. Sete ne kadar büyük bir heyecanla gittiğime inanamazsınız! “Maşallah” deyip duruyorum, ekibimi ve işimi çok seviyorum. Bu işin en güzel yanı, her konuktan yaşama dair çok ciddi bilgiler öğrenmek. Her gün 30 dakikada, alanında uzman en az üç konuktan müthiş bilgiler almak için siz de lütfen bizi izlemeye devam edin.

Haberin Devamı

BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEDİM

Haberin Devamı

◊ Bugünlere kolay mı geldiniz? Yoksa ciddi bedeller ödediniz mi?

- Hiç kolay gelmedim ama büyük bedeller de ödemedim. En büyük bedel, atılan iftiralar oldu maalesef. Ama şimdi olayların etkisinden çıkınca, görüyorum ki insanların çoğu inanmamış. Bunu görebiliyorum ve motivasyonumu kazanmam için bu durum bana büyük destek oluyor.

FARUK’LA GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR

◊ İş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu beraberliğiniz var. İlişkinizi göz önünde yaşamıyorsunuz. İlişkiyi göz önünde yaşamanın kariyeri olumsuz etkileyeceği düşüncesinde misiniz?

- Güzel bir ilişkimiz var. Beraber vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Kariyerime hiçbir olumsuz etkisi olacağına inanmıyorum ve gizlenmiyoruz da. İmkan buldukça bol bol geziyoruz ve ortalardayız ama herkes kendi işini yapıyor onun işi çok başka ve takdir edersiniz ki kameralar ya da her anının çekilmesi, buna alışkın olmayan bir insan için çok da keyifli değil. Yani özel bir gizlenme çabamız yok ama göze de sokmuyoruz diyelim. Kısaca kariyerime değil, ilişkime zarar vermesin diye çok göz önünde değiliz diyelim.