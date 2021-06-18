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Haber Giriş: 18.06.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Özge Ulusoy: Burnum dışında yüzümde estetiğim yok!

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Özge Ulusoy: Burnum dışında yüzümde estetiğim yok!

Yıllar içindeki değişimi nedeniyle 'estetik' haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen model Özge Ulusoy, basın mensuplarına "Arkadaşlar yüzümde bir şey görüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Bir güzellik fuarını ziyaret eden Özge Ulusoy, bir markanın standında gazetecilere açıklama yaptı.

 38 yaşındaki model ve sunucu, "Fuarları, sizleri çok özlemişim. Şu koronavirüs belasından kurtulsak da tam anlamıyla herkes işine baksa" ifadelerini kullandı.

 "YÜZÜMDE BİR ŞEY GÖRÜYOR MUSUNUZ?"
Geçmiş yıllara ait fotoğrafları sonrası sıkça 'estetik' haberleriyle gündem olan Ulusoy, "Arkadaşlar yüzümde bir şey görüyor musunuz? Şu an yok! Yüzümde burnum dışında bir estetiğim yok. Onu da her yerde söylüyorum zaten" şeklinde konuştu.

Özge Ulusoy: Burnum dışında yüzümde estetiğim yok

"CEYLAN'LA ÇOK GÜLDÜK"
Yonca Evcimik ve Ceylan'a benzetilmesi hakkında ünlü model, "Ben Yonca Evcimik'le büyüdüm. Ona benzetilmekten beni onure eder, keza Ceylan da öyle. Ceylan'la da konuştum; çok güldük, en kısa zamanda bir araya da geleceğiz" dedi.

 

 

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