Özge Sezince Varley iki bebekten sonra setlere döndü

Bir yıl arayla iki bebek sahibi olan Sezince, merakla beklenen “Demir Kadın Neslican” filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Kanser yüzünden önce bacağını, daha sonra hayatını kaybeden Tay’ın hayatını konu alan filmde rol alan Varley, “Hüzünlü bir hikaye ama ben mesleğime geri dönüşümün böyle büyük ve etkileyici bir proje ile olmasından ötürü mutluyum” dedi.

En lezzetli yemek tarifleri burada