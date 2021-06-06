Özge Özpirinçci’nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir?
Altı yıldır Burak Yamantürk’le ilişki yaşayan Özge Özpirinçci’nin, dokuz haftalık hamile olduğu iddia edildi. Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Peki, Özge Özpirinçci’nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir?
Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit'te dünyaya geldi.
Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitiren Burak Yamantürk ilk oyunculuk deneyimini Ayhan Hanım filminde yaşafdı. Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrolünde oynadığı Veda dizisinde rol aldı.
Daha Sonra Tatar Ramazan dizisinde rol alan Burak Yamantürk, Yasak dizisinde Nejat karakteri ile dikkatleri üzerine topladı, bu dizi ardından Hayat Yolunda dizisinde oynadı.