Özge Özpirinçci'den doğum günü istediği

Sosyal medya hesabından çoçukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu " Bugünden herkesi bilgilendirmek istedim. Malum evde kalmamız gereken bu zamanlarda herhangi bir kutlama vs olamayacağı için bu sene doğum günümü @tohumotizm Vakfi'na bağışlıyorum! Lütfen profilimdeki linke tıklayın ve büyük küçük farketmeksizin bağışlarınızı gerçekleştirin. Herkese daha güzel günler diliyorum" notunu düştü...