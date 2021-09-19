Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Son Dakika: İtalyada gecenin skandalı Merih Demiral kanlar içinde kaldı, üzerine sarı kart gördüSon Dakika: İtalya'da gecenin skandalı! Merih Demiral kanlar içinde kaldı, üzerine sarı kart gördü#Merih Demiral
Miss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattıMiss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattı!#Dilara Korkmaz
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendiÖzge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi!#Özge Özpirinçci
Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı Geri dönüş...Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı! Geri dönüş...#Beşiktaş
Sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldüSızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü#Terörle Mücadele
VeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdiVeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdi#Veliefendi
İhracatçılara finansman müjdesiİhracatçılara finansman müjdesi#İhracat
En çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildiEn çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi#Türkiye İhracatçılar Meclisi
Akar’dan Yunanistan’a: Diyalogla çözerizAkar’dan Yunanistan’a: 'Diyalogla çözeriz'#Yunanistan
7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: Korkunç bir hata yaptık7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: 'Korkunç bir hata yaptık'#Afganistan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi!

#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Nikah
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dün akşam Marmaris’te evlendi.

Haberin Devamı

Bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, Bozburun Yat Kulübü’nde sade bir merasimle nikâh defterine imza attı.

20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

Hamileliğinde 6’ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında “Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikâh olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil” demişti.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul’da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Kelebek'ten Onur Baştürk'e konuşan Özge Özpirinçci bebeğine vermek istediği ismi açıklamıştı...

Umut olmasaydı şu an karnımda bir bebek taşıyamazdım

İlgili Haber:Umut olmasaydı şu an karnımda bir bebek taşıyamazdım

Özge Özpirinçciden 6. ay pozu

İlgili Haber:Özge Özpirinçci'den 6. ay pozu!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Nikah