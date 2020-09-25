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Haber Giriş: 25.09.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy sporda!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy sporda!
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Yakın arkadaşlar Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy Etiler’de görüntülendi.

Spor sonrası kahve molası veren ikili mekan çıkışı objektife yansıdı. Yeni dizisindeki rolü için saç ve sakalını uzatan Gülsoy, “Tarihi bir karakteri oynamak benim için çok yeni bir şey” dedi.

Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy sporda

Saçlarını kısa kestiren Özpirinçci de yeni imajıyla ilgili soruya “Tamamen keyfi, herhangi bir şey yok. O kadar zamandır saçlarım uzundu ki, hep aklımdaydı kısaltmak. Boşluk bulunca kestirdim” yanıtını verdi.
Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy sporda


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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