Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy sporda!

Spor sonrası kahve molası veren ikili mekan çıkışı objektife yansıdı. Yeni dizisindeki rolü için saç ve sakalını uzatan Gülsoy, “Tarihi bir karakteri oynamak benim için çok yeni bir şey” dedi.



Saçlarını kısa kestiren Özpirinçci de yeni imajıyla ilgili soruya “Tamamen keyfi, herhangi bir şey yok. O kadar zamandır saçlarım uzundu ki, hep aklımdaydı kısaltmak. Boşluk bulunca kestirdim” yanıtını verdi.





