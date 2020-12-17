Özge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz

Ünlü çift, “İstanbul’da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege’ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz” dedi. Özpirinçci, pandemi sürecini evde geçirdiklerini belirtti: “Fakat setlere geri döneceğim. Şu an okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa, çok güzel bir iş.”





