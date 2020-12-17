MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖzge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz
GeriMagazin Özge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Özge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz
Abone Olgoogle-news

Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk önceki gün Etiler Akmerkez çıkışında görüntülendi.

Ünlü çift, “İstanbul’da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege’ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz” dedi. Özpirinçci, pandemi sürecini evde geçirdiklerini belirtti: “Fakat setlere geri döneceğim. Şu an okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa, çok güzel bir iş.”

Özge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle