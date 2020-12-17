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Özge Özpirinçci: Ege’de huzur içindeyiz
Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk önceki gün Etiler Akmerkez çıkışında görüntülendi.
Ünlü çift, “İstanbul’da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege’ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz” dedi. Özpirinçci, pandemi sürecini evde geçirdiklerini belirtti: “Fakat setlere geri döneceğim. Şu an okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa, çok güzel bir iş.”
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