Özge Özder'in annelik heyecanı

Sadakatsiz dizisi ile ekrana gelen güzel oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ü bebek heyecanı sardı. Özge Özder’in beş aylık hamile olduğu, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi. Birlikte yaptıkları düetler ve sosyal medya paylaşımları ile çok sevilen çift bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirdiler.

Ünlü arkadaşlarının tepkilerini yayınladılar

Özge Özder’in YouTube kanalından yayınladıkları eğlenceli videoda ünlü dostları da yer aldı. Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana geliyor.