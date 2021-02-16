Özge Özder'den bebek molası

Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Sadakatsiz” dizisinde Derya karakterine hayat veren Özge Özder doğum nedeniyle sete kısa bir ara verdi. Son set gününde rol arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt’la objektiflere gülümseyen ünlü oyuncu, Luna adını verdiği kızını geçtiğimiz hafta dünyaya getirdi. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu “Sadakatsiz” her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

Ergenliğe dönüş

Hadise ve Kaan Yıldırım, Sevgililer Günü’nde bir telefon uygulamasıyla ergenlik yıllarına döndü! Hadise, filtre uyguladığı bu kareyi “7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun” notuyla paylaştı.

Hırçın Kız

Birce Akalay ve Serkan Altunorak, kült tiyatro eserlerini günümüze uyarlayan Dijital Sahne’nin yeni oyunu “Hırçın Kız”da buluştu. Shakespeare’in unutulmaz komedilerinden “Hırçın Kız”, 18 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanacak.

SİYAD’ın kazananları

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı. 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’ın oldu.

Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceği açıklandı. 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu.

Ödüller açıklandı

BU yıl 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında 24’üncü kez gerçekleşecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Onur ve Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. Onur Ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay’a takdim edilecek. Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’e verilecek. “Genç Cadı Ödülü”nün bu yılki sahibi ise oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Festivalin her yıl sinemamızdaki kadın emeğinin altını çizmek ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller, 27 Mayıs’ta düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.