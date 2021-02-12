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Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Özge Özder kızı Luna’yı dünyaya getirdi (Luna ne demek?)

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Özge Özder kızı Luna’yı dünyaya getirdi (Luna ne demek?)
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Üç yıl önce müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, ilk bebeğini kucağına aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Özge Özder kızının adını Luna koyacağını YouTube’da yayınladığı videoda duyurmuştu. Bebek haberi ardından Luna isminin anlamı da merak konusu oldu. Peki, Luna isminin anlamı nedir?

Özge Özder kızı Luna’yı dünyaya getirdi. "Kucağımızdasın artık... Hoşgeldin ay kızım." sözleriyle anne olduğunu duyurdu. Kızına Luna adını koyan Özder, yaptığı paylaşımla Luna isminin anlamına dair de ipucu vermiş oldu. Luna Latince ay anlamina geliyor. 

Ardından bir paylaşım daha yapan Özge Özder, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz... Çok şükür… Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür.Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım..." dedi.

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