Özge Özder: İnsan bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titreyerek sever mi?

Müzisyen Sinan Güleryüz bugün 36. yaşından gün aldı. Eşinin doğum gününü kutlayan güzel oyuncu şu paylaşımı yaptı: "Uyuyordun dün gece... Seni izledik kızımla uzun uzun... Babamızı... Bizim ay perisinin süper kahraman babasını, o küçük tırtıl haliyle seni nasılda nakavt ettiğini, ve fakat babamızın her zorluğu o kocaman yüreğiyle nasılda kolay ettiğini, bizi nasıl sevdiğini bir kez daha gördüm silüetinde...

Sevgilim, biricik eşim... İnsan gözüne her baktığında bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titreyerek sever mi birini severken.. Sevse de karşılığını çağlayarak alabilir mi her zaman? Hiç sanmıyorum.. Bugün önce kalbime, sonra iliklerime ve en nihayet kanıma işleyip ete kemiğe bürünen aşkımıza, yani kızımıza her baktığımda Tanrı’nın sevgili kulları olduğumuzu düşünüp şükrediyorum... Senin doğduğun güne, seninle bizi birleştiren ve bir masal kahramanı gibi hissettiren hikayemize ve varlığına şükrediyorum... Biricik ve teksin... Ve ne şanslıyım ki benimsin.. İyi ki doğdun babamız... Bugünü, yarını ve her anımı sonsuza dek seninle geçirecek olmak ve bizim ay perisinin gözlerinde yine seni bulmak yaşamımın en anlamlı ve mutluluk verici hediyesi... İyi ki doğdun... iyi ki beni buldun... Sonsuzluğa çıksın yolumuz... Hep hatırlansın, dilden dile anlatılsın masalımız... Seni çok ama çok seviyorum."

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz’le evlenen Özge Özder, ilk bebeğini birkaç gün önce kucağına aldı. Ünlü oyuncu, kızı Eva Luna’nın dünyaya gelişiyle birlikte rol aldığı “Sadakatsiz” dizisinin setine de kısa bir mola verdi. Özder, hamilelik sürecini ve annelik sevincini Mothers’ Life dergisine anlattı.

◊ Eşiniz Sinan Güleryüz’le “Senle Ben” adlı şarkıyı seslendirmiştiniz. “Bize bir masal lazım” dediniz ve ‘masalınızı’ kucağınıza aldınız. Şu anki hislerinizi öğrenebilir miyiz?

- “Senle Ben” 30 milyonu geçti. Müzik dünyasının dev isimleri için bile gurur duyulacak önemli bir rakam bu. Yorumumuzun samimiyeti ve naifliği, en önemlisi de birbirimize duyduğumuz aşk geçti karşı tarafa. “Hakiki bir şey var” dedirtti. Şarkıya bu başarıyı getiren de, insanların bizi bu denli sevmesine yol açan da, Sinan’la bana “Bir bebeğimiz olsun” dedirten de hep aynı şey. Birbirimize duyduğumuz ve gün geçtikçe içimize daha da yerleşen, büyüyen, içimde ete kemiğe bürünen ve hatta şu an kucağımda olan aşkımız. İçimde gerçek bir masal, bir mucize, çok ama çok anlamlı bir şey taşıdım.

◊ Nasıl bir hamilelik geçirdiniz?

- Tam anlamıyla sorunsuz, huzur dolu ve muhteşem. İlk aylarda biraz uyku yapması hariç hissetmedim diyebilirim. Hiç midem bulanmadı mesela. Günümüz testleri olmasa 5’inci aydan sonra yeni çıkmaya başlayan göbeğimle fark ettiğim bir şey olabilirdi bu hamilelik. Mutlulukla tamamlandı şükür.

◊ Aşermeniz oldu mu?

- Aşerme denilen şeyin bir hurafe, hatta “erkeklerin canına okuma fırsatı” olduğuna inandım ben kendi hamileliğimde. Mülayim bir hamileydim. Çevrem benden daha hevesliydi durumumu özel kılmaya. Özel bir şey istemem için gözüme baktılar hep. Özellikle Sinan. Bir şey istesem tüm engelleri aşarak yaratacak olan o kahraman adamın ta kendisi o çünkü.



Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz 2018 yılının Temmuz ayında Baltalimanı'nda gerçekleşen muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti. Özder'in nikah şahitliğini Gökhan Melikşahin, Aslı Tandoğan, Begüm Birgören; Güleryüz'ün şahitliğini ise Faruk Nazmi Önen, Burak Can Catak, Burak Arslan, ve Selçuk Sevim yapmıştı.

HAMİLE BİR HAYVAN AVLANMIYOR MU?

◊ Neler değişti hayatınızda?

- Evin altı üstüne geldi. Kendimize ait alanlarımız azaldı ve azalmaya devam edecek belli ki. Herkes çok mutlu ve rüyada gibi ama onun dışında çok da bir şey değişmedi. Çünkü ben buna müsaade etmedim. Dünyanın en büyük mucizesi olmakla beraber doğada da en normal süreçlerden biri değil mi bu? Hamile bir hayvan avlanmaktan ya da yaşamın kendisinden uzak mı kalıyor mesela? Hayır, doğanın ve akışın bir parçası olmaya devam ediyor. Yaşam kendi akışında devam ediyor çünkü ve o kadar hızlı, büyüleyici ve güzel ki sen o koca döngüde bir detaysın sadece.

◊ Hamile olduğunuzu ilk öğrendiğinizde neler hissettiniz? Bu güzel haberi eşinize nasıl söylediniz?

- Özel bir şey yapmadım açıkçası. Şüphelendik ve birlikte öğrendik.

◊ Bebeğinizin ilk tekme atışını fark ettiğinizde ne yaptınız?

- Sinan da hissetsin istedim. Sonrasında da hep onunla paylaştım, o da hissetsin, kaçırmasın istedim. Eli hep karnımda geçirdik öyle anları.



Özge Özder ile Sinan Güleryüz çok konuşulan bebek haberlerine videoyla açıklık getirdi. Yakın arkadaşlarına bebek müjdesini verirken gizli çekim yapan çift bu videoyla da bebekleri olacağını tüm sevenlerine duyurdu.



◊ Bu süreçte anne-baba eğitimlerine katıldınız mı?

- İkimiz de hiç öyle insanlar değiliz ya. (Gülüyor) Bana doğum yapacağı için nefes terapistinden doulasına kadar koca bir ekip kuran, kurslardan kurslara koşan, işi felsefi boyutlara taşıyıp kafada abartan ya da çevresini alarma geçiren insanlar komik geliyor. İçindeki sesi duyamayacak kadar kalabalık ve çok sesli oluyorsun o zaman. Daha çok endişe yükleniyorsun aslında. Halbuki doğanın bir parçası olduğuna ve her şeyin zaten olması gerektiği gibi olacağına, evrenin tüm cevapları senin içine gizlediğine inanmak gerekiyor.

ANNEM BENİ NASIL BÜYÜTTÜYSE BEN DE ÇOCUĞUMU ÖYLE BÜYÜTECEĞİM

◊ Beslenmenizde nelere dikkat ettiniz?

- Sağlıksız beslenen biri değilim zaten. Biraz daha özenli oldum, daha çok su içtim, yememem gereken şeyler listesine uydum, o kadar. Ama organik pazar müdavimi olmadım. Mantık çerçevesinde özenliydim diyebilirim.

◊ Kaç kilo aldınız hamileliğiniz boyunca?

- Tam 15.



12 Şubat günü kızı Eva Luna'yı kucağına alan Özge Özder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür. Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım... " mesajını düştü.

◊ İkinci çocuk planı var mı?

- Birinci çocuk planı da uzaktı bana. Aile kurmak bile “bakarız, yaparız” noktasından öteye gitmiyordu kafamda. Sinan’ın sıcaklığı çok etkili oldu üstümde. İkinciyi hayatımda hiç düşünmedim zaten. Bundan 20 yıl önce de, şimdiki zaman diliminde de ikinciyle ilgili farklı bir bakış açım var. Sinan’la da uyuşuyoruz bu konuda.

◊ Çocuğunuzu kendiniz mi büyütmeyi planlıyorsunuz?

- Annem beni nasıl büyüttüyse, ben de çocuğumu öyle büyüteceğim. Benim annem de çalışan ama mükemmel bir anneydi. Beni doğurduktan bir süre sonra anneanneme bırakmaya başlamış ve çalışmaya geri dönmüş.

Ben bir kadının önce kendini gerçekleştirerek çok daha iyi evlat yetiştireceğine, daha mutlu ve dengede olacağına ve zaten ikisine birden gücü olduğuna inananlardanım. “Seni büyütmek için kendimden vazgeçtim” söylemi hem kadın hem de çocuk için fazla ağır bir yük.

SİNAN BAŞINDAN BERİ HAZIRDI

◊ Hamileliğiniz boyunca eşinizde durumlar nasıldı?

- O başından beri hep hazırdı. Sinan sahilde bile “Özge bak yüzme öğrettim” diye denizde tanıştığı bir çocukla el sallayan bir adam. Fikre çok hazır olmakla kalmadı, bana rüya gibi bir hamilelik yaşattı.



◊ Doğumun şeklini planladınız mı?

- Biz planlamadık, kendisi ters durarak karar verdi zaten. Ben de zaten sezaryen istiyordum.



Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Sadakatsiz” dizisinde Derya karakterine hayat veren Özge Özder doğum nedeniyle sete kısa bir ara verdi. Son set gününde rol arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt’la objektiflere gülümseyen ünlü oyuncu, Luna adını verdiği kızını geçtiğimiz hafta dünyaya getirdi.

BİRKAÇ HAFTAYA SETE DÖNECEĞİM

◊ “Sadakatsiz”de Asya ve Volkan’ın çatışmalarının arasında kalmış Derya karakterini canlandırıyorsunuz. Onun yerinde siz olsaydınız, tutumunuz nasıl olurdu?

- Derya’nın yerinde olmak gerçekten zor. Ben asla saklamaz, aldatılan kadının yerine kendimi koyar ve ona gerçekleri mutlaka söylerdim. Tabii karşımdaki benim gibi tek başına ayakları yere basan ve bir erkeğe maddi manevi bağımlı olmayan bir kadınsa. Ama aldatıldığının farkındaysa ve göz yummayı tercih ediyorsa, yüzüne vurmazdım.



◊ Derya’yı “Sadakatsiz”de izlemeye devam edecek miyiz?

- Doğumdan iki gün önceye kadar çekim yaptım. Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde diziye kaldığım yerden devam edeceğim. Dizi ekibim beni şimdiye kadar anlayışla kucakladı. Yazarlarımız Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’a özellikle teşekkür ediyorum, şahsi durumuma adapte olarak Derya’yı en iyi şekilde yine de var ettikleri için. Bundan sonrasında yavaş yavaş Derya’nın açılımını daha iyi görmeye başlarız diye düşünüyorum. Ama bu süreçte mesleğime olan bağlılığımın karşılık bulduğu ve desteklendiği bir yapım şirketi tarafından kucaklanmak beni duygulandırıyor. Hepsine çalışmamı destekledikleri için minnettarım.



Tam adı Elif Özge Özder olan başarılı oyuncu, lise eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul’a taşındı. Oyunculuğa ilk adımı BKM ile attı. Şehir Tiyatroları'nda görev alan Özder, kamera karşısına ilk kez Ferhunde Hanımlar isimli dizi ile geçti. 1999 yılında rol aldığı dizi sayesinde Son Bahar Kadınları, Haziran Gecesi ve Kehribar gibi dizilerle en çok aranan oyuncular arasına girmeyi başardı.