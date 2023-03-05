Özge Özder: 2 yaşındaki kızıma düdük çalmayı öğrettim

Haberin Devamı

Toplantıya geldiğini söyleyen Özder, depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı:

“Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmemiz gerekiyor ama orayı da bırakmak istemiyoruz tabii ki. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz.” Oyuncu, beklenen Marmara depremi için de endişeli olduğunu söyledi: “Biz deprem ülkesiyiz. Buna hazırlıklı yaşayabilseydik keşke. Ben 2 yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim.”

2 yaşında bir kızı bulunan Özge Özder, beklenen İstanbul depremi için endişeli olduğunu söyledi.