Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:29,
Özge Gürel partneri Can Yaman'ı savundu: Bir cümleyle linç edildi
Can Yaman’la yeni bir dizide rol alacağı haberleri çıkan genç oyuncu Özge Gürel, partnerine sahip çıktı.
Gürel, gazetecilerin yeni diziyle ilgili sorularına, “İkimize de hayırlısı olsun” yanıtını verdi. Can Yaman, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı” sözünden sonra eleştirilerin hedefi olmuştu. Özge Gürel, Yaman’ın sözleri hatırlatılınca “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi benim tarzım değil, doğru da değil. Böyle şeyleri sevmiyorum” dedi.
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