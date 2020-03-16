Özge Gürel partneri Can Yaman'ı savundu: Bir cümleyle linç edildi

Gürel, gazetecilerin yeni diziyle ilgili sorularına, “İkimize de hayırlısı olsun” yanıtını verdi. Can Yaman, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı” sözünden sonra eleştirilerin hedefi olmuştu. Özge Gürel, Yaman’ın sözleri hatırlatılınca “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi benim tarzım değil, doğru da değil. Böyle şeyleri sevmiyorum” dedi.





