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Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:29,Son Güncelleme:/

Özge Gürel partneri Can Yaman'ı savundu: Bir cümleyle linç edildi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Özge Gürel partneri Can Yaman'ı savundu: Bir cümleyle linç edildi
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Can Yaman’la yeni bir dizide rol alacağı haberleri çıkan genç oyuncu Özge Gürel, partnerine sahip çıktı.

Gürel, gazetecilerin yeni diziyle ilgili sorularına, “İkimize de hayırlısı olsun” yanıtını verdi. Can Yaman, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı” sözünden sonra eleştirilerin hedefi olmuştu. Özge Gürel, Yaman’ın sözleri hatırlatılınca “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi benim tarzım değil, doğru da değil. Böyle şeyleri sevmiyorum” dedi. 

Özge Gürel partneri Can Yamanı savundu: Bir cümleyle linç edildi


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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