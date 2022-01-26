Özge Gürel müjdeyi verdi

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Yaza düğün var

Oyuncu Özge Gürel, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizisi “Hayaller ve Hayatlar” için sete çıktı. Çekimler önceki gün Nişantaşı’nda başladı. Gürel, set arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Çalışmayı çok özlemiştim” diyen oyuncu, 7 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Serkan Çayoğlu ile evleneceği haberlerini de doğruladı: “Evlilik doğru. Yazın olacak ama tarihi netleştirmedik.” (Behlül AYDIN)

Mahsur kaldı

INNA, kar nedeniyle Çorlu'da mahsur kaldı. Şarkısı “Up”ın tanıtım çalışmaları için Romanya’dan Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarının uçağı, kar fırtınası nedeniyle İstanbul yerine Çorlu'ya iniş yaptı. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında paylaştığı karenin altına “Bu fotoğrafta İstanbul’da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye’de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum” diye yazdı. İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ertelendi.

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Haluk Bilginer’le çalışmak çok keyifliymiş

Tolga Sarıtaş, önceki gün sevgilisi Zeynep Mayruk’la birlikte Arnavutköy’de görüntülendi. Haluk Bilginer’le başrolü paylaştığı “Baba” adlı diziyle ekrana gelmeye hazırlanan oyuncu, “Ekip olarak çok heyecanlıyız” dedi.

“Haluk Bilginer ile daha önce çalıştınız mı?” sorusuna ise oyuncu, “Hayır, çalışmadım ama gerçekten çok keyifliymiş. Umarım yolumuz uzun olur, doya doya çalışırız” yanıtını verdi. (Deniz BOY)

Afrika turunda

Zeynep Demirel Afrika turuna çıktı. Gittiği yerleri Instagram’da takipçileriyle de paylaşan Demirel’in ilk durağı Tanzanya oldu. Masai kabilesinin yaşadığı bir köye giden oyuncu, paylaştığı karelerin altına şu notu düştü:

“Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık...”

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45 yıl sonra aynı poz

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ersan Erdura, Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturduğu “Her Yerde Kar Var” isimli single’ı için 45 yıl sonra aynı pozu verdi. Sibel Alaş ve Jale’nin vokalleriyle eşlik ettikleri single’ı için şarkıcı, Haluk Baylan’ın objektifine poz verdi. Erdura, 1977 yılında çekilen bir fotoğrafı ile aynı pozu vererek geçen 45 yıla atıfta bulundu.





Sabah yürüyüşü

90’lı yılların popüler pop şarkıcılarından Mirkelam, önceki gün 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aysen Sabancı ile birlikte objektife yansıdı. Sabah saatlerinde Bebek’ten Arnavutköy’e doğru yürüyen çift, muhabirlere de selam verdi. (Deniz BOY)

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Mutlu çift

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sözen’in açıklama kısmına kalp koyduğu fotoğraflar binlerce beğeni aldı. İkilinin arkadaşları yorumlara nazar boncuğu emojisi ekledi.

Ama özledim

Sanatçı Esra Gülmen, oyuncu eşi Ahmet Rıfat Şungar’la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Berlin’de yaşayan Gülmen, İstanbul’daki eşi için İngilizce “Ama özledim” notunu yazdı.

Gerçek baba oğul sandılar

BAŞROLLERİNİ Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı, Gaye Balım Bayrak ve Gürgen Öz’ün paylaştığı “Afacanlar: İş Başa Düştü” filmi vizyon için gün sayıyor. Filmde Burak Hakkı ile baba oğulu canlandıran Berat Efe Parlar, çekimlerde görenlerin onları gerçek baba oğul sandığını söyledi. Parlar, “Burak abiyle beni gerçek baba oğul zannedenler oldu çekim aşamalarında. Kendisi çok iyi biri. Beni ve arkadaşlarımı sözleri ve davranışlarıyla çok rahatlattı. Oyunculuk tüyoları verdi ve bizleri motive etti” dedi. Beş afacanın bir AVM’de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının aksiyon ve komedi dolu hikâyesini anlatan film 4 Şubat’ta beyazperdedeki yerini alacak.

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Kör topal geziyorum

METİN Şentürk evde kaza geçirdi. Ayak parmağını kıran şarkıcı, yaşadığı olayı takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: “Sevgili dostlarım, size hafif kötü bir haberim var. Önceki akşam uykudan kalktım, herhalde önüme de iyi bakmamışım. Ayağımı duvara sertçe çarptım, parmağımı kırdım. Arkadaşlar tam ‘kör topal geziyor’ durumundayım şu anda. Ama her şey yolunda. Sizinle paylaşayım istedim.”