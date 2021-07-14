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Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım

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Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım

Rol aldığı dizilerin İtalya’da yayınlanmasıyla ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel, CHI ITALIA dergisine röportaj verdi.

Uzun süredir meslektaşı Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel “çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine âşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz” dedi.

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YURTDIŞINA PROJE YAPACAĞIM

Yurtdışına proje yapmak istediğini de dile getiren ünlü oyuncu, “Bunu kesinlikle çok istiyorum ve olacağını biliyorum! Bir oyuncu olarak farklı ülkelerde olup yeni zorluklarla karşılaşmayı çok heyecan verici ve öğretici buluyorum” diye konuştu.

Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım

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