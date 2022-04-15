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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#İtalya
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu
Mehmet Üstündağ

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, eylül ayında İtalya’da romantik bir törenle evlenecek.

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7 yıl önce “Kiraz Mevsimi” dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlenme kararı almıştı. Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çift, düğünle ilgili son detayları kararlaştırdı. 
İki düğün yapacak olan oyuncu çift, eylül ayında İtalya’da romantik bir törenle evlenecek.
Ya Venedik ya da Güney İtalya’da 50 kişilik samimi bir nikâh töreni yapmayı planlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, balayı tatilini de yaptıktan sonra  Türkiye’ye dönecek.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu


Her ikisi de yoğun çalışan ve setlerinden fırsat buldukça düğün hazırlıklarıyla uğraşan oyuncu çift, İtalya’dan döndükten sonra İstanbul’da geniş katılımlı büyük bir düğün yapmayı planlıyor.
Özge Gürel, şimdilerde İtalya’daki nikâhı için hayalindeki gelinliği ararken, Serkan Çayoğlu da bürokratik işlemlerle ilgileniyor. Ben de sempatik çifte şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum...

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Gönüllülükte 20’nci yıl

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan TOG Bazar, 20 yıldır toplumsal fayda için çalışan Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi ve gençliğin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

26-27 Nisan tarihlerinde Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek etkinlikte Birce Akalay, Siren Ertan, Ceyda Düvenci, Şebnem Çapa, İrem Yargıcı, Rahmi Koç, Ayşe Brav, Songül Toprak Özsan ve Dila Tahincioğlu gibi ünlü isimlerin markaları da yer alacak. Etkinlik için Ümit Boyner, Irmak Köseoğlu, Derya Baykal, Funda Arkas gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasının önemli isimleri, başarılı fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifinin karşısına geçerek gençlerin projelerini anlattı.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

Yeni görev

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Türk ilaç sektörünün 20 yıldır kesintisiz lideri olan Abdi İbrahim, İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı görevine, deneyimli insan kaynakları profesyoneli Deniz Daver’i getirdi.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

 İş yaşamına Nicholson International’da başlayan Daver, sonrasında sırasıyla Ernst & Young’da insan kaynakları danışmanı ve GlaxoSmithKline’da insan kaynakları yöneticisi olarak görev almıştı. Deniz Daver, bilgi ve tecrübeleriyle Türk ilaç sektörünün lider kuruluşunun gelecek yolculuğuna katkı sunacak.

Dördüncü kez zirvede

Datça’da lüks segmentte hizmet veren Uslu Otel Royal Yachting, dördüncü kez Türkiye’nin en çok beğenilen otelleri arasına girdi. 

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

Tebrik etmek için aradığım otelin sahibi Yiğit Uslu, çok mutlu olduklarını söyledi. “Dördüncü kez en çok beğenilen 100 otel arasına girdik. Bu bizim için mutluluk verici” diyen Uslu, sözlerini “Tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde sürdürdü. 

110 bin kişi ziyaret etti

Bilgili Holding’in ev sahipliğinde, Akaretler Sıraevler’in benzersiz atmosferinde gerçekleşen Artweeks@Akaretler, rekor bir ziyaretçi sayısına ulaştı.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

Sanat dolu 12 günde 100’den fazla sanatçıyı, 16 çağdaş sanat galerisini, iki solo sergiyi ve iki koleksiyoner seçkisini 110 bin ziyaretçi ile buluşturan etkinlik, sanat dünyasına yeniden bir ivme kazandırdı.

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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor...Yer ve tarih belli oldu

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#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#İtalya

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