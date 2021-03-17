Özge Borak: Anne olmak isterim

İşte Özge Borak’ın açıklamalarının satır başları…

* Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı ‘gitmeyeyim ben’ deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum.

*O dönem Türkiye’yi yurtdışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurtdışında bir eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu gitmekten vazgeçtim.

*Gitmeme nedenim ilk evliliğim, okuldan arkadaşım Bülent Şakrak. O dönem onunla beraberdik, yeni mezun olmuştum ve vazgeçtim. Gitmediğim için pişmanım tabii ki… Gidip geri gelecektim, yurtdışına yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. Bülent o dönem gerektiği kadar kıskançtı. Ama gitmememi o istedi gibi durum söz konusu değil, kendim gitmedim.

*Biten ilişkilerimin ardından o kişilerle arkadaş olarak devam etmedim. Arkadaşlıksa mesele çok arkadaşım var zaten. Bir şeyler bitiyorsa biz çok iyi arkadaş değildik ki partnerdik. Ayrılıklarımı kavga dövüş şeklinde bitirmedim, konuşup anlaşarak ayrıldım.

*Hayat boyunca çocukları çok sevdim ve istedim de… Ama tabii ‘bundan vazgeçtim tamamen’ dediğim dönemim de oldu.

* İki evlilik yapıp bitirdim, olmazsa ayrılırız diye başladığım ilişkiler değildi bunlar. Anne olmak isterim, gizli kapaklı bir şey değil bu, umarım olur.

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