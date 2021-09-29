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Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan karşı hamle! Boşanmak için 30 milyon TL istiyor

#Özer Hurmacı#Mihriban Hurmacı#Astroloji
Özer Hurmacının eşi Mihriban Hurmacıdan karşı hamle Boşanmak için 30 milyon TL istiyor
Özge Eğrikar

Mihriban Hurmacı, ‘Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor’ diyerek kendisine boşanma davası açan futbolcu eşi Özer Hurmacı’yı affetmedi! Karşı boşanma davası açan Hurmacı, 30 milyon TL istiyor.

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Mihriban Hurmacı, ‘astroloji haritalarına bakarak beni aldatan adam olmakla suçluyor’ iddiasıyla kendisine boşanma davası açan eşi Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açtı.

İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma
kararı aldırdı.

Boşanma gerekçesi: Astroloji

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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’da top koşturan Özer Hurmacı, 2015’te Mihriban Hurmacı’yla evlenmişti. Özer Hurmacı geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.

EVDEN ATARIM TEHDİDİ

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Eşinin iddialarının kurgu olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı dilekçesinde, “Özer Hurmacı, ‘Ne kazandıysam kendi emeğimle kazandım. İstediğim şartlarda boşanmazsan oturduğun evden de atarım’ diyerek müvekkilimi tehdit etmektedir.

Özer Hurmacı’nın tehditleri yüzünden müvekkilimin can güvenliği de tehlikededir” denildi. 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Mihriban Hurmacı, çocukları için aylık 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Ayrıca eşinden 15 milyon maddi, 15 milyon da manevi tazminat istedi.

Özer Hurmacının eşi Mihriban Hurmacıdan karşı hamle Boşanmak için 30 milyon TL istiyor

YILDIZ HARİTASINA BAKIP BASKI YAPIYOR

Özer Hurmacı, geçtiğimiz hafta açtığı boşanma davasının dilekçesinde eşinin astrolojiyle fazla ilgilendiğini söyleyerek gündem olmuştu. Dilekçede, “Sürekli astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde, ‘Sen, beni aldatıyorsun’ diye baskı kurmaktadır. Bu durum Özer Hurmacı için evliliği çekilmez hale getirmiştir” denmişti.

 

 

 

 

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#Özer Hurmacı#Mihriban Hurmacı#Astroloji