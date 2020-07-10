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Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Özer Arkun'a bir tepki de eski grup üyesi Fatih Ahıskalı'dan

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Özer Arkun'a bir tepki de eski grup üyesi Fatih Ahıskalı'dan
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Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka olay daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu. Özer Arkun'a yakın dostu Sıla'nın ardından bir tepki de Rubato grubunun kurucularından Fatih Ahıskalı'dan geldi.

Ahıskalı, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklma yayınladı:

"Kurucularından biri olduğum Rubato grubundan 2020'nin başında ayrıldım. Şimdiye kadar ekipten ekmek yiyen emekçiler zarar görmesin, ekip devam etsin diye herhangi bir açıklama yapmamıştım. Ayrıldığım günden itibaren grup ile sosyal ve iş anlamında hiç bir ilişkim yoktur. Kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla kadına şiddet ve Özer Arkun kelimelerinin yanyana olmasından büyük üzüntü ve hicap duyuyorum. Haber sitelerinde, benim de bulunduğum eski fotoğraflarımızın bu haber altında kullanılmasından da son derece rahatsızım. Hatta olaylar hakkında hiçbir bilgim olmadığını, şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle yasal işlem başlatan hanımefendiyi tanımadığımı ifade ediyor ve bu konu hakkında bana sorular sormamanızı istirham ediyorum. Son olarak koşulsuz olarak şiddet görenin yanında olacağım. Her insanoğlunun durması gerektiği yer orasıdır."

Özer Arkuna bir tepki de eski grup üyesi Fatih Ahıskalıdan

SILA: ARKADAŞLIĞIMI BİTİRDİM

Özer Arkun'un yakın arkadaşı Sıla Gençoğlu da bir açıklama yaparak " Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim" demişti...

Özer Arkuna bir tepki de eski grup üyesi Fatih Ahıskalıdan

 

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