Özer Arkun sevgilisi Burcu Yılmaz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündemde - Özer Arkun kimdir?

Yaşadığı şiddet nedeniyle psikolojisinin hala düzelmediğini belirten Burcu Yılmaz ise şunları söyledi: “Evlenmek üzere olduğum Özer Arkun tarafından hafızamdan silmek için her şeyi yapacağım. Öldüresiye fiziksel şiddet sonrasında da ağır psikolojik şiddet gördüm. Süreçten sanatçının çalışma arkadaşları dahil tüm yakınları en başından itibaren haberdardır. Geçen sürede ne yaşadığımı bir ben bilirim bir de yaşayan bilir. Başta sanatçı Sıla olmak üzere bana destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız iyi ki varız. Hukuki süreci herkesin takip etmesini talep ediyor, şiddet gören hiçbir kadının susmaması için yalvarıyorum. Bilmenizi isterim ki şiddet videolarının tamamı basında yer almıyor. Şimdi yayınlanan görüntüler nedeni ile ellerine telefon alamayan ailem, kızlarını çok daha vahim bir halde görmeye dayanamaz.”

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.